Tim Cook sur le démarrage tardif de l’IA d’Apple

Pomme (AAPL+0,64% ) Le PDG Tim Cook ne semble pas trop inquiet du fait que le fabricant d’iPhone départ tardif sur l’intelligence artificielle.

« Pas d’abord, mais mieux », ont déclaré Cook – et d’autres dirigeants – au Wall Street Journal à propos de la stratégie d’IA d’Apple dans un communiqué. entretien publié dimanche.

Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, a dévoilé son initiative d’IA, Apple Intelligence, en juin dernier. Alors qu’OpenAI a lancé son populaire chatbot d’IA générative ChatGPT fin 2022, suivi par Google (GOOGLE+0,42% ), Microsoft (MSFT+0,16% ), et les méta (MÉTA-0,23% ) une vague de chatbots, de puces IA personnalisées et de fonctionnalités logicielles IA – Apple est resté silencieux.

Mais selon Cook, qui est à la tête d’Apple depuis 2011 après la démission de Steve Jobs, l’entreprise cherchait à perfectionner sa suite d’outils d’IA — plutôt que de se lancer dans une course folle vers une ligne d’arrivée qui n’existe pas encore.

« Nous sommes tout à fait d’accord de ne pas être les premiers », a-t-il déclaré au Wall Street Journal. « Il s’avère qu’il faut du temps pour que ce soit vraiment génial. Cela prend beaucoup d’itérations. Il faut se soucier de chaque détail. Parfois, cela prend un peu plus de temps.

« Nous préférons proposer ce genre de produit et ce genre de contribution aux gens plutôt que de courir pour sortir quelque chose en premier. Si nous pouvons faire les deux, c’est fantastique. Mais si nous ne pouvons en faire qu’un, il n’y a aucun doute ici. Si vous parlez à 100 personnes, 100 d’entre elles vous diront : il s’agit d’être le meilleur. »

Mais même le déploiement d’Apple Intelligence a connu des retards : il n’était pas préinstallé sur la nouvelle gamme d’iPhone 16, comme le font habituellement les nouveaux logiciels, mais sera plutôt introduit sous forme de mise à jour logicielle plus tard ce mois-ci.

Apple Intelligence inclut une gamme de nouvelles fonctionnalités pour les modèles d’iPhone 15 Pro et supérieurs, notamment la capacité de comprendre et de créer des images et un langage ; éditer, changer de ton et relire le texte ; et créez de nouveaux emojis en utilisant une description tapée. L’assistant vocal Siri deviendra également plus naturel, pertinent et personnalisé et permettra aux utilisateurs d’accéder à ChatGPT directement depuis leurs appareils.

Alors que les analystes espéraient que les nouvelles fonctionnalités entraîneraient ce qu’on appelle mettre à niveau le « supercycle » Jefferies (JEF-1,64% ) les analystes ont prévenu dimanche dans une note qu’ils n’augmentera probablement pas de manière significative Ventes d’iPhone ce trimestre.