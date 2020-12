Le PDG d’Apple, Tim Cook, a riposté à Facebook après que le géant des médias sociaux ait publiquement critiqué les changements à venir sur la confidentialité de l’iPhone, selon lui, dévaster les petites entreprises qui s’appuient sur des publicités ciblées.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a riposté à Facebook après que le géant des médias sociaux ait publiquement critiqué les changements à venir sur la confidentialité de l’iPhone qui, selon lui, dévasteront les petites entreprises qui s’appuient sur des publicités ciblées.

La dernière guerre de la Silicon Valley pour la vie privée a éclaté mercredi alors que Facebook sortait une série d’annonces dans les journaux d’une page entière accusant Apple de comportement anticoncurrentiel.

Au cœur du problème se trouvent les modifications apportées à l’iOS 14.4 d’Apple, qui sera mise en ligne l’année prochaine et obligera les utilisateurs à donner leur autorisation afin que les applications puissent les suivre à des fins publicitaires.

Cook s’est rendu sur Twitter jeudi soir pour défendre les changements et rejeter les affirmations de Facebook selon lesquelles il couperait les petites entreprises des clients.

«Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix entre les données collectées à leur sujet et la manière dont elles sont utilisées», a-t-il écrit.

« Facebook peut continuer à suivre les utilisateurs sur les applications et les sites Web comme auparavant, la transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre autorisation. »

Cook a inclus une photo d’une notification que les utilisateurs recevront leur demandant s’ils souhaitent que des applications comme Facebook suivent leur activité.

Facebook a publié mercredi une série d’annonces dans les journaux attaquant Apple dans ce que le géant des médias sociaux a déclaré être une manifestation de soutien aux petites entreprises.

Cook n’a pas répondu à l’affirmation de Facebook selon laquelle la propre plate-forme publicitaire personnalisée d’Apple serait exemptée de la nouvelle exigence de promptitude imposée aux autres entreprises.

« Apple se comporte de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de l’App Store au profit de ses résultats financiers aux dépens des créateurs et des petites entreprises. Arrêt complet », a déclaré mercredi le vice-président de Facebook pour les publicités et les produits commerciaux Dan Levy.

Avant que Cook ne s’exprime, Apple a répondu aux accusations de Facebook en disant: « Il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs ».

« Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées sur d’autres applications et sites Web – et ils devraient avoir le choix de l’autoriser ou non », a déclaré mercredi un porte-parole.

« La transparence du suivi des applications dans iOS 14 n’oblige pas Facebook à modifier son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, il leur suffit simplement de donner aux utilisateurs un choix. »

Les changements empêcheront les entreprises, y compris Facebook, de collecter des données sur les utilisateurs pour fournir des publicités personnalisées aux utilisateurs.

Facebook a fait valoir dans sa campagne publicitaire que les changements seraient «dévastateurs» pour les petites entreprises. Il a brièvement mentionné que sa propre entreprise, qui tire des revenus des ventes publicitaires, serait également affectée par les changements d’Apple.

En plus des publicités, Facebook a également créé un nouveau site Web sur les changements iOS avec une bannière qui se lit comme suit: «Les petites entreprises méritent d’être entendues».

« Sans publicités personnalisées, les données de Facebook montrent que l’annonceur moyen de petite entreprise verra une réduction de plus de 60% de ses ventes pour chaque dollar dépensé », lit-on dans la publicité de Facebook, citant ses propres données.

« Bien que la limitation de l’utilisation des publicités personnalisées ait un impact sur les grandes entreprises comme la nôtre, ces changements seront dévastateurs pour les petites entreprises, ajoutant aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées actuellement. »

Les modifications apportées à la fonction de confidentialité de l’iPhone demanderont l’autorisation des utilisateurs avant que les entreprises et les applications ne soient autorisées à suivre leur activité en ligne.

Les utilisateurs pourront le refuser ou l’approuver en cliquant sur un bouton sous les modifications. Actuellement, le consentement au suivi se fait dans la zone de configuration de l’iPhone sous l’onglet Confidentialité.

On s’attend à ce que la plupart des utilisateurs refusent de donner leur consentement.

Il devait être lancé cette année, mais Apple a repoussé la date de déploiement pour donner aux développeurs plus de temps pour apporter des modifications afin de se conformer aux nouvelles règles. Selon la rumeur, il serait publié en mars.

Apple a déclaré que la fonctionnalité vise à donner aux gens plus de choix sur la façon dont ils souhaitent être suivis par les entreprises sur Internet – et la possibilité de dire non s’ils ne veulent pas de suivi.

«Nous accueillons favorablement la publicité intégrée aux applications et n’interdisons pas le suivi. Nous exigeons simplement que chaque application obtienne le consentement explicite de l’utilisateur afin de suivre afin qu’elle soit plus transparente et sous le contrôle de l’utilisateur », a déclaré Apple.

En ajoutant que les développeurs pourront toujours suivre les utilisateurs tant qu’ils obtiennent leur consentement.

Facebook a déclaré que bien que la société ne soit pas d’accord avec l’approche d’Apple, elle se conformerait aux nouvelles règles et afficherait une invite.

« Nous n’avons pas le choix si nous voulons que notre application soit disponible dans l’App Store », a déclaré Levy.

Il a refusé de dire si Facebook prendrait des mesures pour repousser la politique.

La série de publicités de Facebook n’est que la dernière de la querelle en cours avec Apple et les changements iOS.

Facebook et Mark Zuckerberg ont critiqué Apple cet été, affirmant que les changements réduiraient la capacité des fabricants d’applications à gagner de l’argent grâce à la publicité ciblée

Apple avait riposté en disant: «Lorsque le suivi invasif est votre modèle commercial, vous avez tendance à ne pas accueillir la transparence et le choix des clients.

« Les dirigeants de Facebook ont ​​clairement indiqué que leur intention était de collecter autant de données que possible sur les produits propriétaires et tiers pour développer et monétiser les profils détaillés de leurs utilisateurs, et ce mépris de la confidentialité des utilisateurs continue de s’étendre pour inclure davantage de leurs produits » Dit Apple.

Les changements apportés aux logiciels iOS qui alimentent les iPhones et les iPad incluent l’obligation pour les applications de demander la permission aux utilisateurs de collecter et de partager des données d’identification des appareils.

« Avec iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14, vous devrez recevoir l’autorisation de l’utilisateur via le framework AppTrackingTransparency pour les suivre ou accéder à l’identifiant publicitaire de leur appareil », a déclaré Apple dans un message en ligne destiné aux développeurs.

« Le suivi fait référence à l’acte de lier les données utilisateur ou appareil collectées à partir de votre application avec les données utilisateur ou appareil collectées à partir d’applications, de sites Web ou de propriétés hors ligne d’autres entreprises à des fins de publicité ciblée ou de mesure de la publicité. »

Selon Facebook, ces données sont utilisées pour cibler les publicités de manière à les rendre plus pertinentes et susceptibles de générer des revenus.

Des tests ont montré que les revenus de la plate-forme Audience Network qui permet au système de Facebook de fonctionner en coulisse pour cibler les publicités dans les applications ont diminué de plus de moitié lorsque la personnalisation a été contrecarrée, a expliqué une publication en ligne du réseau social.

À partir d’iOS 14.3, certaines applications fournissent des informations de confidentialité dans l’App Store sous forme de « carte nutritionnelle » indiquant les informations suivies.

Il est divisé en trois catégories différentes. Ce sont des données utilisées pour vous suivre, des données qui vous sont liées et des données qui ne vous sont pas liées.

Facebook ne s’est pas bien passé, avec leur entrée s’étendant sur plusieurs pages et un total de 650 mots.

Les informations comprenaient les coordonnées, les identifiants, la santé et la forme physique, les informations financières, l’historique de navigation, les données d’utilisation, les achats, l’emplacement et les contacts.

Apple affirme travailler depuis 2003 pour préserver la confidentialité des utilisateurs sur le Web en limitant le suivi entre les sites Web et c’est la première étape pour relever le défi du suivi dans les applications disponibles via iOS.

Le suivi peut être invasif et, par conséquent, Apple a déclaré qu’il pensait que le suivi devrait être transparent pour les utilisateurs et sous leur contrôle.