Le PDG d’Apple, Tim Cook, est récemment apparu dans la série de podcasts Sway du New York Times, où le dirigeant de l’entreprise s’est ouvert sur le prochain déploiement d’iOS 14.5 et sur la fonction très attendue App Tracking Transparency, critiquée par Facebook. Cook a également parlé de la suppression de l’application Parler de l’Apple Store à la suite de violences dans le bâtiment du Capitole américain en janvier et des raisons pour lesquelles les iPhones ne permettent pas aux utilisateurs de télécharger des applications de côté. En outre, le dirigeant d’Apple a exprimé son admiration pour le constructeur de voitures électriques Tesla, qui fait partie des entreprises développant des capacités de conduite autonome dans les véhicules. Il a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une option pour Apple de construire une plate-forme technologique de conduite autonome à l’avenir au milieu des rumeurs selon lesquelles le géant de la technologie basé à Cupertino travaille sur sa première voiture.

À partir du prochain iOS 14.5, Cook a laissé entendre que la mise à jour logicielle pour les modèles d’iPhone et d’autres produits Apple serait déployée ce mois-ci sans partager la date exacte. La nouvelle version iOS devait sortir le mois dernier, mais Apple a déployé deux petits correctifs corrigeant les failles de sécurité critiques. Cook a en outre déclaré qu’il était «choqué» par la critique contre la fonction App Tracking Transparency (ATT) qui est conçue pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données personnelles afin d’éviter les publicités ciblées. Facebook a critiqué la fonctionnalité ATT à plusieurs reprises, affirmant que les petites entreprises et les plateformes de médias sociaux s’appuient sur ces données pour offrir une meilleure expérience utilisateur. «Tout ce que nous [Apple] faire, c’est donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non. Et je pense qu’il est difficile d’argumenter contre cela. J’ai été – j’ai été choqué qu’il y ait eu une réaction à ce point », a déclaré Cook à NTY’s, Kara Swisher.

De même, Cook a expliqué que les iPhones n’activent pas le chargement latéral des applications pour empêcher son modèle de confidentialité et de sécurité. Cela concernait les utilisateurs capables de charger des applications comme Fortnite qui font face à une interdiction sur les appareils Apple et Android. Les téléphones ou appareils Samsung dotés de l’App Store Samsung, quant à eux, permettent aux utilisateurs de télécharger le titre d’action d’Epic Games. «Il s’agit de respecter les règles et les directives de l’App Store. Et ils [Epic Games] avait fait cela pendant des années et avait ensuite décidé de toute évidence qu’ils ne voulaient plus suivre les règles », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la violation de la politique commerciale d’Epic.

En parlant de Parler, Cook a répondu que l’application faisait face à une interdiction en raison de sa violation flagrante des politiques de l’App Store. Parler a été critiqué pour ne pas avoir réprimé les discours de haine qui ont conduit des émeutiers à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole américain. Au cours de la manifestation, un policier a été tué. Interrogé sur les nouveaux produits Apple, Cook n’a confirmé aucun développement mais a salué les avancées autour de la RA et de la voiture autonome.