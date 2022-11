Tim Cook rend visite aux victimes de la collision de l’Apple Store du Massachusetts

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu dans le Massachusetts pour visiter les victimes impliquées dans un grave incident à Apple Derby Street la semaine dernièrequi a fait un mort et près de vingt blessés graves après qu’un SUV a traversé la façade vitrée du magasin après que le pied du conducteur se serait coincé le pied sur l’accélérateur.

Tel que rapporté par Nouvelles de Boston 25Cook a été aperçu en train de visiter un restaurant local de la région au cours du week-end, avec l’hôpital South Shore – l’hôpital qui soigne les victimes de la collision – partageant une déclaration confirmant que Cook et Deirdre O’Brien, chef du commerce de détail et des personnes du marqueur iPhone , a visité l’hôpital pour passer du temps avec les patients.

“Nous sommes reconnaissants que Tim Cook et Deirdre O’Brien d’Apple aient pu venir à l’hôpital South Shore vendredi pour rendre visite à certains des patients qui ont été blessés lors de la tragédie de la semaine dernière à l’Apple Store de Hingham”, a déclaré Allen Smith, Président et chef de la direction, South Shore Health dans un communiqué.

«Nous sommes également très reconnaissants des merveilleux soins que toute notre équipe a prodigués à ces patients, de notre SMU sur les lieux de l’accident jusqu’à la salle d’urgence, les équipes de traumatologie et de soins intensifs et tous les médecins, infirmières et collègues qui ont fourni des soins et un soutien à l’hôpital et à domicile avec notre équipe VNA. L’attention et la gentillesse sincères dont ont fait preuve Tim et son équipe lors de cette visite ont beaucoup contribué à remonter le moral des patients et de nos collègues.

Les services d’urgence ont été appelés à l’Apple Store peu avant 11 heures, heure de l’Est, lundi la semaine dernière, après qu’un SUV a traversé l’avant de l’Apple Store.avec des images montrant le véhicule au fond du magasin alors que des sources d’information locales rapportaient à l’époque qu’au moins une personne était coincée sous la voiture.

Apple a confirmé dans un communiqué qu’une victimequi a été nommé séparément Kevin Bradley, 65 ans, du New Jersey, tragiquement a perdu la vie dans l’incident qui était un entrepreneur à l’Apple Store« soutenant la construction récente » à l’emplacement.

Dans une déclaration via Nouvelles de Boston 25le Dr Jason Tracy, chef de la médecine d’urgence à l’hôpital South Shore, a déclaré que 17 personnes au total sont arrivées aux urgences souffrant de “tous types de blessures traumatiques”, y compris des blessures à la tête, des problèmes aux membres inférieurs et des membres “mutilés”.

Comme l’a rapporté le média local, certaines victimes ont dû être opérées et d’autres devront éventuellement être opérées. Un certain nombre de ces patients ont subi des blessures mettant leur vie en danger, selon le Dr Chris Burns, chef de la traumatologie de l’hôpital.

Image: Nouvelles de Boston 25