Tim Cook préfère convertir les utilisateurs d’Android aux iPhones plutôt que d’adopter le RCS

Le discours sur la messagerie entre les utilisateurs d’Android et d’iOS dure depuis des années et la débâcle de la bulle verte contre la bulle bleue a récemment atteint de nouveaux sommets. Google a lancé une campagne publicitaire pour amener Apple à adopter la norme Rich Communication Services (RCS), mais il semble que cela n’arrivera pas de sitôt en ce qui concerne le PDG d’Apple, Tim Cook.

Cook a participé à la Code Conference 2022 aux côtés de Laurene Powell Jobs, Jony Ive et de la journaliste Kara Swisher. Lorsqu’on lui a demandé ce que le fondateur d’Apple, Steve Jobs, penserait de l’intégration de la norme RCS dans iMessage, Cook a répondu : “Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous consacrions beaucoup d’énergie à cela (RCS) à ce stade.” Il a également ajouté: “J’aimerais vous convertir à un iPhone”.

Une question de suivi de LiQuan Hunt de Vox Media a présenté le cas de l’impossibilité d’envoyer des photos et des vidéos de haute qualité entre son iPhone et le téléphone Android de sa mère en raison des inconvénients de la norme SMS encore utilisée par les téléphones Apple. Tim Cook a simplement répondu “Achetez un iPhone à votre mère”. Cette réponse indique qu’Apple n’envisage pas d’adopter RCS de si tôt et que les problèmes de communication entre les utilisateurs iOS et Android persisteront.

Passant par