Tim Cook, PDG d’Apple : « Tout le monde voit une pression inflationniste »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, assiste à l’événement d’ouverture du nouveau magasin Apple à The Grove le 19 novembre 2021 à Los Angeles, en Californie.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société subissait une pression inflationniste dans une interview avec Julia Boorstin de CNBC jeudi, alors que la société avait annoncé un chiffre d’affaires de près de 124 milliards de dollars au cours de son trimestre de décembre.

« Nous essayons de fixer le prix de nos produits pour la valeur que nous offrons et nous constatons une pression inflationniste », a déclaré Cook. « Je pense que tout le monde voit une pression inflationniste. Il n’y a pas deux façons à ce sujet. »

L’observation du chef de l’entreprise la plus précieuse du pays intervient alors que l’administration Biden et la Réserve fédérale sont aux prises avec des questions sur la manière de maîtriser l’inflation élevée et sur l’opportunité d’augmenter les taux d’intérêt.

L’indice des prix à la consommation, une mesure mesurant les augmentations de prix dans un panier de biens de consommation, a augmenté de 7 % en décembre par rapport à l’année précédente, son rythme annuel le plus rapide en près de 40 ans.

Lors d’un appel sur les résultats avec des analystes, Cook a expliqué comment l’inflation affecte les activités d’Apple et a donné un exemple des frais d’expédition.

« Nous constatons de l’inflation et cela est pris en compte dans notre marge brute et nos charges d’exploitation qui [Apple CFO] Lucas [Maestri] passé en revue avec vous plus tôt », a déclaré Cook.« La logistique, comme je l’ai mentionné lors d’un appel précédent, est très élevée en termes de coût de déplacement des choses.

Cook a déclaré qu’il espérait que l’augmentation des coûts serait temporaire.

« J’espère qu’au moins une partie de cela est transitoire, mais le monde a changé et nous verrons », a déclaré Cook.

L’inflation n’a pas nui à l’activité d’Apple, qui a enregistré des marges brutes en hausse au cours du trimestre de décembre, et Apple n’a pas augmenté ses prix en réponse à l’inflation aux États-Unis. Cook n’a pas exclu la possibilité d’augmentations de prix dans son entretien avec CNBC ni lors de l’appel aux résultats d’Apple.

Cook a également déclaré qu’il s’attend à ce que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, qui contribuent à l’inflation, s’atténuent pour Apple dans les mois à venir.

En septembre, Nikkei Asia a rapporté que les prix des puces augmentaient chez TSMC, le fabricant de puces d’Apple, et que les entreprises technologiques pourraient décider de répercuter les augmentations sur les clients. Jeudi, Cook a déclaré que « nous nous débrouillons bien sur les produits de pointe », faisant référence à l’approvisionnement des processeurs fabriqués par TSMC.

Apple n’augmente pas souvent les prix après la sortie des produits, bien qu’il le fasse parfois en réponse aux conditions économiques régionales. Par exemple, l’année dernière, Apple a augmenté les prix de son Apple Store en ligne en Turquie alors que la lire a chuté et que l’inflation dans le pays a atteint un sommet en deux décennies.

Cependant, Apple augmente parfois les prix par rapport aux modèles de l’année dernière lors de l’introduction de nouveaux iPhones et autres appareils à l’automne.