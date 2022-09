Tim Cook, PDG d’Apple, Jony Ive, Laurene Powell Jobs interview du panel

Actuellement, les SMS entre iPhones utilisent iMessage, qui offre une expérience beaucoup plus fluide que lorsqu’un appareil Android envoie un SMS à un iPhone, dans lequel les messages SMS apparaissent sous forme de bulles vertes. Google souhaite qu’Apple adopte RCS, une sorte de messagerie conçue comme un remplacement SMS de nouvelle génération avec cryptage et autres fonctionnalités modernes.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré mercredi qu’Apple ne faisait pas beaucoup d’efforts pour améliorer l’expérience d’envoi de SMS entre les iPhones et les appareils Android, car ses utilisateurs ne le demandaient pas.

Cook a été rejoint par l’ancien designer en chef d’Apple Jony Ive et Laurene Powell Jobs pour discuter de l’héritage du fondateur d’Apple et annoncer un nouveau Archives de Steve Jobs et documentaire potentiel.

La récente poussée d’Apple en matière de confidentialité n’est pas un nouvel objectif pour l’entreprise – la pensée remonte en fait au fondateur Steve Jobs, a déclaré Cook.

“Steve a vraiment ancré l’importance de la confidentialité dans l’entreprise au début et cela n’a fait que croître depuis », a déclaré Cook.

Cook a cité une conférence de Jobs en 2010 où il a déclaré que la confidentialité signifie que les utilisateurs consentent à partager leurs données. “La confidentialité signifie que les gens savent à quoi ils s’inscrivent, en langage clair et à plusieurs reprises. C’est ce que cela signifie”, a déclaré Jobs dans la conférence citée par Cook.

Les remarques de Cook interviennent alors que la politique de confidentialité de l’entreprise s’est dessinée critiques croissantes comme égoïstes car la société a introduit de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui rendent la publicité en ligne plus difficile à mesurer, car Apple aurait l’intention d’augmenter la taille de son activité publicitaire et présente de nouveaux blocs d’annonces.

C’est la même philosophie derrière App Tracking Transparency, une fonctionnalité introduite en 2021 qui a bouleversé l’industrie de la publicité en ligne. Les propriétaires d’iPhone sont invités à partager un numéro d’identification d’appareil unique avec les applications au démarrage – et la plupart des propriétaires d’iPhone choisissent de ne pas le faire, ce qui empêche les annonceurs en ligne de suivre avec précision les performances de leurs publicités.

Des entreprises, dont Meta, la société mère de Facebook, ont qualifié le changement d’anticoncurrentiel. En février, Meta a déclaré que cela lui coûterait 10 milliards de dollars cette année.

“Ce que nous pensons, c’est que les gens devraient être propriétaires de leurs données et qu’ils devraient prendre leur propre décision”, a déclaré Cook mercredi. “Les gens devraient être habilités à prendre cette décision d’une manière vraiment directe et simple. Pas enfouis 95 pages dans une politique de confidentialité quelque part.”

Cook a précisé qu’Apple suit des règles plus strictes que les annonceurs et a défendu les annonces de recherche de l’entreprise.

“Nous n’avons jamais dit que la publicité numérique était une mauvaise chose”, a déclaré Cook. “Ce qui n’est pas bon, c’est d’aspirer les données des gens quand ils ne le font pas de manière informée.”

On a demandé à Cook s’il considérait Apple comme une entreprise puissante qui est intervenue parce que les régulateurs n’ont pas adopté de lois sur la confidentialité.

“Nous n’essayons pas d’être un régulateur”, a déclaré Cook. “Tout ce que nous essayons de faire, c’est de donner aux gens la possibilité de prendre eux-mêmes la décision.”