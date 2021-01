Apple, avec Amazon et Google, a effectivement expulsé Parler d’Internet à la suite du siège du 6 janvier au Capitole américain. Malgré les critiques selon lesquelles Big Tech exerce trop de pouvoir sur la parole, le PDG d’Apple, Tim Cook, a défendu sa décision.

« Nous avons examiné l’incitation à la violence qui était là-bas », a déclaré Cook à Chris Wallace sur « Fox News Sunday ».

« Nous ne considérons pas que la liberté d’expression et l’incitation à la violence ont une intersection. »

Parler, le réseau social alternatif populaire auprès des conservateurs, avait gagné en popularité ces derniers mois. Mais la plate-forme n’a pas réussi à contenir un discours violent et haineux, qui, selon les grandes entreprises technologiques, pourrait conduire à une autre attaque violente. Apple (AAPL) et Google (GOOGL) ont démarré Parler hors de leurs magasins d’applications et Amazon (AMZN) a arrêté d’héberger le service.

La capacité d’empêcher des milliards de personnes d’accéder facilement à un réseau social est une responsabilité lourde – une responsabilité qui, selon les critiques de toutes les tendances politiques, n’appartient pas aux quelques millionnaires et milliardaires qui dirigent les plus grandes entreprises du monde. Certains critiques d’Apple et des décisions de sa cohorte d’interdire Parler ont fait valoir que le fait de pousser l’application hors du courant dominant conduirait les participants vers des canaux sombres d’Internet – et potentiellement plus profondément dans le terrier de la radicalisation.

Mais Cook a contesté que c’est le travail d’Apple d’héberger chaque service, quel que soit son contenu. Il a noté qu’Apple avait des conditions de service pour les 2 millions d’applications de ses hôtes, et les applications qui refusent de jouer selon les règles ne sont pas autorisées à accéder à l’audience massive d’Apple.

« Nous ne contrôlons évidemment pas ce qui se trouve sur Internet, mais nous n’avons jamais vu que notre plate-forme devrait être une simple réplication de ce qui se trouve sur Internet », a déclaré Cook.

Apple accueillera à nouveau Parler – à condition que Parler trouve un nouveau fournisseur de cloud pour héberger le réseau social – si l’application modère efficacement le discours des utilisateurs, a déclaré le PDG d’Apple.

« Nous les avons seulement suspendus », a noté Cook. « S’ils obtenaient leur modération ensemble, ils seraient de retour là-bas. »

Le PDG d’Apple a critiqué d’autres entreprises technologiques pour leur manque d’idéaux, notamment le fait de sacrifier la vie privée des utilisateurs en recherchant le profit. Mais Apple, l’entreprise la plus précieuse au monde, doit marcher

légèrement. Sa taille et sa puissance substantielles signifient que toute décision controversée peut tomber sous la peau des régulateurs qui ont poursuivi d’autres sociétés Big Tech, y compris Google et Facebook, pour avoir enfreint la loi antitrust. Forcer d’autres entreprises à se plier à sa volonté ne facilitera pas l’argumentation d’Apple si elle se trouve sous examen pour avoir prétendument abusé du pouvoir de monopole.

Pourtant, Cook a fait valoir dimanche que diriger une entreprise de technologie ne se limitait pas à gagner beaucoup d’argent. Il a déclaré dimanche qu’il pensait que la mission d’Apple devrait être de résoudre certains des plus gros problèmes du monde.

L’entreprise et ses employés essaient toujours de faire ce qu’il faut – une mission qui le motive à venir travailler chaque matin.

Cela a contribué à influencer sa décision concernant Parler – en particulier à la suite du siège du Capitole.

« Ce fut l’un des moments les plus tristes de ma vie – voir une attaque contre notre Capitole et une attaque contre notre démocratie », a déclaré Cook. « J’avais l’impression d’être dans une sorte de réalité alternative, pour être honnête avec vous. Cela ne pouvait pas arriver. »