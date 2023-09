Tim Cook et Greg Joswiak ouvrent le lancement d’Apple Fifth Avenue pour l’iPhone 15

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été rejoint vendredi par le vice-président principal du marketing mondial, Greg Joswiak, pour l’ouverture d’Apple Fifth Avenue à New York pour le lancement en magasin de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro. Max, Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, le duo accueillant les files de clients à travers les portes du magasin emblématique de Manhattan.

Apple a dévoilé la semaine dernière les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et plus encore, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.

Les images du lancement vendredi montrent que les clients affluent pour acheter la nouvelle gamme d’iPhone et les modèles Apple Watch mis à niveau.

Alors que Cook et Joswiak célébraient à New York, Deirdre O’Brien d’Apple a été vue à Apple Sanlitun, Pékin, accueillant de la même manière de grandes foules à travers les portes du magasin pour devenir l’une des premières à mettre la main sur les nouveaux appareils..

Apple a célébré le lancement de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 Pro Max, de l’Apple Watch Series 9 et de l’Apple Watch Ultra 2 dans des images prises dans des magasins du monde entier.notamment Londres, Mumbai, Bangkok, Shanghai, Pékin et l’Australie.