Tim Cook donne l’indice le plus clair à ce jour qu’Apple construit un casque

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment donné la chose la plus proche d’une confirmation qu’Apple construit un casque.

Cook a été interrogé dans une récente interview avec China Daily États-Unis ce qu’il pense être les facteurs clés pour que la réalité augmentée, ou RA, réussisse sur le marché grand public.

« Comme vous le savez peut-être, je suis incroyablement enthousiasmé par la RA. Et l’essentiel pour toute technologie, y compris la RA, est de placer l’humanité au centre de celle-ci », a-t-il déclaré, faisant écho aux commentaires qu’il a faits dans le passé sur l’importance de la RA pour le compagnie.

Il a ensuite décrit le travail d’Apple dans l’espace jusqu’à présent, qui s’est concentré sur les applications AR sur l’iPhone et l’iPad, avant d’ajouter : « Mais je pense que nous en sommes encore aux toutes premières phases de l’évolution de cette technologie. Je ne pourrais pas. » Ne soyez pas plus enthousiasmé par les opportunités que nous avons vues dans cet espace, et restez à l’écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir. »

AR ou « réalité mixte » décrit une technologie qui superpose des images générées par ordinateur à des vues du monde réel, en contraste avec la réalité virtuelle, ou VR, qui plonge complètement le spectateur dans un monde généré par ordinateur.

C’est l’un des exemples les plus clairs à ce jour de Cook reconnaissant qu’Apple a quelque chose de plus gros en préparation. Bien que les applications actuelles puissent être utiles pour des choses telles que cartographier une pièce ou voir si un nouveau meuble pourrait convenir, il semble plus probable qu’Apple ait construit la bibliothèque et les outils permettant aux développeurs de créer des applications pour quelque chose comme un casque.

Bloomberg a déclaré en mai qu’Apple a récemment montré son casque AR/VR au conseil d’administration d’Apple et que la société prévoit de l’annoncer dès la fin de cette année, même si cela pourrait se glisser dans l’année prochaine. Le même rapport indique qu’Apple prévoit de vendre le casque en 2023.

Apple serait en train de rattraper un certain nombre d’autres grandes entreprises technologiques, en particulier Meta, qui a changé son nom de Facebook l’année dernière pour signifier son objectif renouvelé d’immerger les utilisateurs dans des mondes virtuels connus sous le nom de « métaverse », et Microsoft, qui a d’abord a présenté ses lunettes Hololens AR en 2016.