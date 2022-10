Tim Cook dit qu’il y a 4 traits qu’il recherche chez les employés d’Apple

Tim Cook ne passe pas ses journées à réviser les CV, mais au cours de ses 11 années en tant que PDG d’Apple, il a déterminé ce qu’il fallait pour prospérer dans l’entreprise.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’Université de Naples Federico II cette semaine, Cook a déclaré aux diplômés de l’université de Naples, en Italie, qu’il avait remarqué que le succès d’Apple dépendait de sa culture et des personnes qu’elle embauchait. Par exemple, l’entreprise recherche généralement des employés possédant quatre compétences communes : la capacité de collaborer, la créativité, la curiosité et l’expertise.

“Cela a été une très bonne formule pour nous”, a-t-il déclaré, notant que ces caractéristiques contribuent également à une culture de travail ambitieuse, mais solidaire. “Ce n’est pas comme si quelqu’un allait dans un coin ou un placard et découvrait [how to build technology] par eux-mêmes.”

Pendant qu’il parlait, il a semblé classer les ensembles de compétences dans cet ordre. Il a déclaré que la raison pour laquelle la collaboration est si importante est qu’elle combine les trois autres compétences.

“Nous recherchons… le sentiment fondamental que si je partage mon idée avec vous, cette idée grandira, grandira et s’améliorera”, a déclaré Cook. “Et cela [collaborative] c’est ainsi qu’Apple crée les produits.”

Ce sens du travail d’équipe se prête à la créativité et à la curiosité, car les trois sont nécessaires pour lancer de nouvelles idées ou améliorer d’anciennes idées, a-t-il déclaré.

“Nous recherchons des personnes qui pensent différemment – qui peuvent regarder un problème et ne pas être prises dans le dogme de la façon dont ce problème a toujours été [solved]”, a-t-il dit. “C’est un cliché, mais il n’y a pas de questions idiotes. C’est incroyable quand quelqu’un commence à poser des questions comme le ferait un enfant.”

Mais la question de savoir si les tactiques d’embauche d’Apple garantissent systématiquement un environnement de travail positif est à débattre. Cette année, l’entreprise a déposé la liste annuelle de Comparably des entreprises mondiales avec la meilleure culture d’entreprise. Il a également reçu une note “C” pour la culture de bureau, malgré son classement au n ° 14 l’année dernière.

Il a également perdu plus de 20 places sur Classement annuel de Glassdoor des meilleurs lieux de travail aux États-Unis, passant du n ° 31 au n ° 56. Les avis des employés sur les deux sites ont cité un mauvais équilibre travail-vie personnelle, des horaires irréguliers et un niveau de stress élevé dû à un environnement de travail compétitif.

“Nous sommes et avons toujours été profondément engagés à créer et à maintenir un lieu de travail positif et inclusif”, a déclaré Apple dans un communiqué. déclaration au New York Times, répondant aux plaintes des employés concernant une culture « toxique » qui ont fait surface en septembre. “Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu’une préoccupation est soulevée et, par respect pour la vie privée des personnes impliquées, nous ne discutons pas de questions spécifiques aux employés.”

La tactique d’embauche d’Apple est en place depuis au moins six ans, selon Cook. Lors de l’Utah Tech Tour en octobre 2016, Cook a déclaré qu’Apple recherchait la brillance, la détermination, la curiosité obsessionnelle, l’esprit d’équipe et l’idéalisme agité chez ses employés.

“Nous recherchons des personnes intelligentes et méchantes … [but] il y a beaucoup de gens méchants et intelligents”, a-t-il déclaré lors de la conférence. “Nous recherchons des personnes très collaboratives car personne – même quelqu’un qui a… une cape sur le dos – ne peut tout faire seul.”

