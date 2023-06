Nous sommes à moins de trois heures de la WWDC23, et le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’événement à venir serait le « meilleur jamais » du fabricant d’iPhone, car il est prévu que la société dévoilera son casque AR/VR à réalité mixte. , marquant le lancement du premier produit entièrement nouveau d’Apple depuis le lancement de l’Apple Watch.

S’adressant à Twitter, Cook a déclaré: « La WWDC est toujours l’un de mes moments préférés de l’année – et celui-ci sera notre meilleur! »

À partir de 10h00 PDT (18h00 BST), le discours d’ouverture de la WWDC23 est censé voir Apple annoncer plusieurs nouveaux Mac, y compris un nouveau MacBook Air 15 pouces et de nouveaux modèles Mac haut de gamme M2 Max et M2 Ultra en plus pour dévoiler les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14.

Apple a déclaré que la WWDC23 serait « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour ». avec un flux en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.