Tim Cook dit qu’Apple utilisera des puces fabriquées aux États-Unis dans l’usine de l’Arizona

Pomme Le PDG Tim Cook a pris la parole lors d’un événement en Arizona mardi, avant les remarques attendues du président Biden plus tard dans la journée, où Cook a confirmé qu’Apple achèterait des puces fabriquées aux États-Unis.

Cook a déclaré qu’Apple achèterait des processeurs fabriqués dans une nouvelle usine de l’Arizona, selon une vidéo de l’événement.

“Et maintenant, grâce au travail acharné de tant de personnes, ces puces peuvent être fièrement estampillées Made in America”, a déclaré Cook. “C’est un moment incroyablement important.”

Les usines de puces seront détenues et exploitées par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la plus grande entreprise de fonderie avec plus de la moitié de la part de marché mondiale. TSMC produit les processeurs les plus avancés, y compris les puces des derniers iPhone, iPad et Mac.

Les usines seront capables de fabriquer les puces de 4 nanomètres et de 3 nanomètres qui sont utilisées pour les processeurs avancés comme les séries A et M d’Apple et Nvidia processeurs graphiques de.

“Aujourd’hui n’est que le début”, a déclaré Cook. “Aujourd’hui, nous combinons l’expertise de TSMC avec l’ingéniosité inégalée des travailleurs américains. Nous investissons dans un avenir meilleur et plus fort, nous plantons nos graines dans le désert de l’Arizona. Et chez Apple, nous sommes fiers de contribuer à sa croissance.”

TSMC réalise actuellement la majeure partie de sa fabrication à Taïwan, ce qui a soulevé des questions de la part des législateurs américains et européens sur la sécurisation de l’approvisionnement dans le cas potentiel d’une invasion chinoise ou d’autres problèmes régionaux. Des sociétés de puces telles que Nvidia et Apple conçoivent leurs propres puces mais sous-traitent la fabrication à des sociétés telles que TSMC et Samsung Foundry.

Les usines de l’Arizona seront partiellement subventionnées par le gouvernement américain. Plus tôt cette année, Biden a promulgué la loi CHIPS and Science Act, qui comprend des milliards de dollars d’incitations pour les entreprises qui développent des capacités de fabrication de puces sur le sol américain.

TSMC a déclaré mardi qu’il dépenserait 40 milliards de dollars pour les deux usines de l’Arizona. La première usine de Phoenix devrait produire des puces d’ici 2024. La deuxième usine ouvrira en 2026, selon l’administration Biden.

Les usines TSMC produiront 600 000 plaquettes par an lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles, ce qui est suffisant pour répondre à la demande annuelle américaine, selon le Conseil économique national.

Les usines américaines ne représenteront qu’une petite fraction de la capacité totale de TSMC, qui produisait 12 millions de wafers en 2020.

société américaine de puces Intel a également déclaré vouloir concourir pour les affaires d’Apple et construit des usines de puces en Arizona et en Ohio, qui devraient être partiellement subventionnées par la loi CHIPS.

L’année dernière, Intel a déclaré qu’il agirait comme une fonderie pour d’autres entreprises, bien que ses capacités de fabrication soient actuellement en retard par rapport à celles de TSMC. Cela rend Intel moins attractif pour les puces les plus rapides.