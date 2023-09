Tim Cook dit qu’Apple pèse «constamment» la publicité sur le X d’Elon Musk

Pomme Le PDG Tim Cook a déclaré que l’entreprise continue de se demander si elle doit continuer à faire de la publicité sur la plateforme X, après que son propriétaire Elon Musk a été accusé d’antisémitisme.

« C’est quelque chose que nous nous demandons constamment », a déclaré Cook. dans une interview avec « Sunday Morning » de CBS diffusé dimanche.

Cook a ajouté qu’il considérait X, anciennement connu sous le nom de Twitter, comme une « propriété importante » pour le discours, mais qu’il y avait des aspects avec lesquels il n’était pas d’accord, comme la promotion de l’antisémitisme sur la plateforme.

« Il n’y a pas de place pour cela », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Cook surviennent alors que Musk est prévu rencontrera lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au milieu des inquiétudes croissantes concernant l’antisémitisme sur X. Musk dit dans un post que les discussions porteront sur l’intelligence artificielle.

Des groupes à but non lucratif et des chercheurs tiers affirment que les discours de haine et les contenus offensants sont devenus plus répandus sur la plateforme depuis que Musk a pris le relais en octobre. Musk et X ont contesté ces allégations.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a menacé de poursuivre la Ligue anti-diffamation après que le groupe de défense des droits civiques a signalé que les publications antisémites sur X avaient fortement augmenté depuis que Musk était propriétaire de l’entreprise. Musk a imputé à l’ADL la perte de revenus publicitaires, affirmant que les ventes de l’entreprise étaient en baisse de 60 %.

Musk a récemment poursuivi une autre organisation à but non lucratif, le Center for Countering Digital Hate, après avoir publié un rapport en juin, qui affirmait que X n’avait pas pris de mesures contre plusieurs abonnés de Twitter Blue, désormais appelé X Premium, lorsqu’ils avaient publié du contenu incendiaire.

— CNBC Jonathan Vanian contribué à ce rapport.