Tim Cook dit qu’Apple continue de voir la demande de l’iPhone 14 Pro dépasser l’offre

Apple a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal de 2022affichant un chiffre d’affaires record de 90,1 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, en hausse de 8 % d’une année sur l’autre.

S’exprimant dans une interview avec Steve Kovach de CNBCCook a déclaré qu’Apple continue de voir une forte demande pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max lancés le mois dernier, à tel point que la demande dépasse l’offre.

“Nous sommes actuellement limités sur les 14 Pro et Pro Max et ce depuis le jour de notre lancement”, a déclaré Cook. “Et donc, évidemment, nous recherchons l’approvisionnement là-bas et essayons d’obtenir autant d’approvisionnement que possible pour répondre à la demande.”

Il a été largement rapporté qu’Apple a abaissé ses estimations de ventes internes pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus en raison de la forte demande des consommateurs pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max haut de gamme, les fournisseurs auraient été invités à réduire l’iPhone ordinaire. 14 lignes de production et de conversion pour faciliter la production des modèles haut de gamme à l’approche des fêtes de fin d’année.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.