Cela pourrait être le cas tant que Cook restera PDG. Lors d’un discours prononcé en 2017 à l’Université de Glasgow, Cook a déclaré que Jobs était la personne qui avait “de loin” la plus grande influence sur sa vie et que la philosophie de Jobs “serait chez Apple dans 100 ans”.

“Nous ne nous asseyons pas et ne disons pas : ‘Que ferait Steve ?’ Il nous a dit de ne pas faire ça”, a déclaré Cook mercredi à Vox Media. Conférence Code 2022 à Los Angeles. “Mais la réalité était qu’il était de loin le meilleur professeur que j’aie jamais eu. Ces enseignements perdurent, pas seulement en moi, chez tout un tas de gens qui sont [at Apple].”

Cela ne veut pas dire que Cook et Jobs n’ont jamais été en désaccord. Mercredi, l’actuel PDG d’Apple a souligné que débattre de Jobs était souvent le seul moyen de s’assurer que votre voix était entendue.

“Il y a toujours eu un débat. Je sais qu’il y avait un folklore selon lequel vous ne l’avez pas débattu, mais ce n’est pas vrai”, a déclaré Cook. “En fait, si vous ne discutiez pas avec lui, il vous faucherait en quelque sorte. Et il ne fonctionnait tout simplement pas bien avec ce genre de personnes qui ne se sentiraient pas à l’aise de débattre et de repousser.”

L’un de ces débats concernait la stratégie de vente d’Apple pour l’iPhone lorsqu’il a fait ses débuts en 2007, a déclaré Cook. Jobs a plaidé pour qu’Apple obtienne une part des revenus mensuels des opérateurs de smartphones. Cook, le directeur de l’exploitation d’Apple à l’époque, souhaitait un modèle de subvention où les opérateurs paieraient à Apple une partie du coût de l’iPhone à l’avance, puis récupéreraient cet argent à partir des frais d’abonnement mensuels des clients.

“Sa voie était plus créative et plus différente. Ma voie aurait évolué plus rapidement, du moins je me sentais fortement”, a déclaré Cook. Apple a d’abord opté pour le modèle de Jobs avant de passer à l’idée de Cook, qui est crédité d’avoir alimenté la croissance massive de l’iPhone.