Tim Cook d’Apple vu conduire un camion électrique Rivian à la conférence de Sun Valley

Tim Cook a été aperçu en train de faire un tour dans la camionnette électrique d’un Rivian jeudi, selon un rapport de Bloomberg. Le PDG d’Apple est dans l’Idaho pour la conférence Sun Valley d’Allen & Co., à laquelle le fondateur et PDG de Rivian, RJ Scaringe, est également présent.

Connue sous le nom de “camp d’été pour milliardaires”, la Conférence de Sun Valley attire généralement des acteurs puissants du monde des médias et de la finance. Bloomberg a cité des sources proches du dossier, qui ont déclaré que Cook avait pris un vert métallique Rivian R1T centre-ville de la station pour aller dîner.

Apple développerait son propre véhicule électrique depuis au moins 2015, mais la nouvelle d’une éventuelle voiture de la société a refait surface à la fin de l’année dernière. En novembre 2021, il a été signalé que l’entreprise avait recentré ses efforts sur le développement d’un véhicule électrique, en se concentrant sur le potentiel d’autonomie de la voiture.

Le constructeur automobile électrique Rivian a impressionné les acheteurs potentiels avec sa camionnette alimentée par batterie, qui est entrée en production fin 2021. Passant en revue le camion R1S de l’entreprise, Tim Stevens de CNET a déclaré: “Bien qu’il soit difficile de douter que le Ford F-150 Lightning est le camion électrique le plus important du moment – en dehors du Tesla Cybertruck hyperbolique (et toujours inexistant) – c’est le Rivian R1T qui semble avoir conquis le cœur et l’esprit de la plupart des camionneurs potentiels.

Bloomberg avait précédemment rapporté que le PDG de Tesla Elon Musk est également à conférence Sun Valley de cette année. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.