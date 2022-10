Tim Cook d’Apple rend hommage à Steve Jobs

Aujourd’hui, cela fait 11 ans que le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, est décédé d’une forme rare de cancer du pancréas. Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est rendu sur Twitter pour commémorer le visionnaire de la technologie. Le tweet comprend une photo de Jobs et un message sur la façon dont son travail a contribué à catalyser le changement.

“Steve nous a montré à tous, encore et encore, qu’une bonne idée peut vraiment changer le monde. Se souvenir de lui aujourd’hui et toujours”, a écrit Cook.

En septembre, Cook a assisté au 2022 Conférence sur les codes aux côtés de Laurene Powell Jobs, qui était l’épouse de Jobs, et de l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. Le trio a discuté de l’emploi, de la technologie et d’autres sujets, et a annoncé le lancement des archives de Steve Jobs, un site Web consacré au leader technologique et à ses idées. Il comprend des citations, des vidéos et des clips audio, et mettra en évidence des matériaux historiques et, à l’avenir, des projets à venir. Au cours de la conférence, Powell Jobs a déclaré: “Bien que nous ayons des artefacts et du matériel réel, les archives concernent beaucoup plus les idées.”

En février, Cook a rendu hommage à Jobs à l’occasion de ce qui aurait été son 67e anniversaire. Dans un tweet, il a réfléchi à la façon dont Jobs a exhorté les autres «à rechercher l’excellence et à laisser le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé».