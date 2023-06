Tim Cook d’Apple et des responsables techniques rencontrent le Premier ministre indien Modi

Le président américain Joe Biden regarde le Premier ministre indien Narendra Modi s’exprimer lors d’une réunion avec des hauts fonctionnaires et des PDG d’entreprises américaines et indiennes, dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 juin 2023.

Les PDG de Pomme , Alphabet , Microsoft a eu une bonne séance de facetime avec le chef de l’Inde cette semaine, qui était aux États-Unis pour rencontrer le président Biden ainsi que d’autres dirigeants politiques et commerciaux.

Les dirigeants de l’entreprise technologique ont passé plus d’une heure avec le Premier ministre Narendra Modi à l’intérieur de la Maison Blanche vendredi, discutant des opportunités et des défis liés à l’investissement en Inde. Plus tôt dans la semaine, Modi a rencontré Tesla PDG Elon Musk.

Après la fin de la réunion à la Maison Blanche, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à CNBC que l’Inde représentait une « énorme opportunité ». Lorsqu’on lui a demandé si Apple poursuivrait son expansion là-bas, il a souligné les deux magasins de détail que la société avait ouverts en Inde plus tôt cette année.

Il s’agissait de la première visite d’État aux États-Unis pour Modi, qui est devenu Premier ministre en 2014. Après la réunion de vendredi, la Maison Blanche a déclaré que Google travaillerait avec l’Indian Institute of Science sur l’open source de données vocales pour les modèles d’intelligence artificielle.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, était également à Washington pour l’événement. Deux personnes connaissant le sujet ont déclaré qu’Altman et Modi avaient discuté des possibilités de collaboration sur l’IA.

Hemant Taneja, PDG de la société de capital-risque General Catalyst, a participé à la table ronde. Avant la réunion, il a partagé avec CNBC ses intentions de trouver un alignement sur les efforts visant à rationaliser les règles de transfert de technologie entre les États-Unis et l’Inde, qui a dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues de plus en plus tendues ces dernières années.

Nous sommes dans une guerre froide numérique avec la Chine, et cette approche favorisera finalement une atmosphère de coopération accrue », a déclaré Taneja.

Les grandes entreprises de semi-conducteurs comme Micron et Matériaux appliqués a profité de la visite de Modi pour annoncer son intention d’effectuer d’importants investissements en Inde. Micron vise à ouvrir une installation dans l’État d’origine de Modi, le Gujarat, alors que l’industrie des puces au sens large cherche des moyens de diversifier sa chaîne d’approvisionnement. Lam Recherche a révélé des plans pour former 60 000 ingénieurs indiens.

L’accès à une main-d’œuvre hautement qualifiée et des lois du travail obsolètes sont des défis pour les entreprises américaines lorsqu’il s’agit de recruter du personnel en Inde.

« Les entreprises américaines en Inde ont eu des difficultés au fil du temps avec l’incertitude réglementaire ainsi que des défis pour relocaliser ou licencier des employés », a déclaré Kenneth Juster, ancien ambassadeur américain en Inde. Juster, qui est maintenant un membre distingué du Council on Foreign Relations, a déclaré qu’il restait optimiste, ajoutant que l’Inde s’était engagée à faciliter le processus permettant aux entreprises étrangères de faire des affaires là-bas.

