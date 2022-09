Tim Cook annonce que les nouveaux bureaux d’Apple à Battersea Power Station, à Londres, ouvriront au début de l’année prochaine

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé que les nouveaux bureaux d’Apple situés dans l’emblématique Battersea Power Station à Londres, en Angleterre, ouvriront au début de l’année prochaine, ce qui représente un “engagement envers l’avenir d’Apple au Royaume-Uni”.

Apple a annoncé des plans pour son nouveau siège social au Royaume-Uni en 2016déclarant à l’origine que l’énorme espace de bureau de 500 000 pieds carrés créerait de la place pour jusqu’à 3 000 employés dans le cadre d’un plan visant à fusionner tous les bureaux existants du fabricant d’iPhone dans la ville, réunissant les employés dans un emplacement central qui devait ouvrir dans 2021, avant que la pandémie de COVID-19 ne retarde la livraison du projet.

À l’époque où les plans ont été annoncés pour la première fois, Apple a confirmé que ses bureaux européens resteraient à Cork, en Irlandeoù elle emploie 4 000 personnes, le maire de Londres Sadiq Khan se disant « ravi » qu’Apple ait choisi Londres, la capitale du Royaume-Uni, pour le nouvel emplacement dans l’ancienne centrale électrique emblématique sur la rive sud de la Tamise, qui a marqué l’une des plus importantes transactions de bureaux uniques signées à Londres en dehors de la zone City et Docklands.

Nous avons hâte d’ouvrir nos nouveaux bureaux dans l’emblématique Battersea Power Station pour tant de membres de notre équipe à Londres au début de l’année prochaine. C’est un hommage à cette ville incroyable et un reflet de notre engagement envers l’avenir d’Apple au Royaume-Uni. pic.twitter.com/67M3qpaSTB – Tim Cook (@tim_cook) 26 septembre 2022

Dimanche, Cook a été aperçu à Londres à Apple Covent Gardenoù il a été vu en train de prendre des photos avec le personnel en tant que Deirdre O’Brien, responsable de Retail + People d’Apple, a également été vu à Apple White City.

Plus tôt aujourd’hui, Apple et le plus grand centre artistique du Royaume-Uni, le Southbank Centre, ont annoncé un partenariat pour étendre l’initiative mondiale d’Apple pour l’équité raciale et la justice (REJI) au Royaume-Unifournissant des outils et des ressources pour soutenir les talents noirs émergents et les aspirants créatifs du pays.

Image : Pomme