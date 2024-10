Tim Cook a révélé les leçons de leadership du fondateur d’Apple, Steve Jobs

Tim Cook a déclaré au Wall Street Journal qu’il utilisait les leçons de leadership de Steve Jobs pour guider Apple.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, utilise toujours les leçons de son prédécesseur pour guider le géant de la technologie.

Bien que Steve Jobs, cofondateur et ancien PDG d’Apple, soit décédé il y a plus de dix ans, son style de leadership unique a eu un impact durable sur les dirigeants technologiques actuels. Lors d’une récente entretien avec le Wall Street Journal, Cook a parlé de certaines des connaissances qu’il a héritées de son temps à travailler sous ses ordres.

« Il m’a appris la valeur de l’innovation », a déclaré Cook.

Sous la direction de Jobs, Apple a présenté au monde les MacBook, les iPod et le révolutionnaire iPhone. Alors que la course aux armements en matière d’intelligence artificielle se poursuit et qu’Apple se bat pour battre ses concurrents locaux dans des régions importantes comme la Grande Chine avec l’iPhone 16, Cook aura besoin de toute la sagesse possible pour rester en tête.

Au fil des ans, Cook a fait l’éloge de son travail sous Jobs. Il a révélé les conseils de Jobs lors de discours et d’entretiens tout au long de son mandat dans l’entreprise.

Voici trois autres choses que Cooks a déclaré que feu Jobs lui avait appris sur la gestion.

« De petites équipes pourraient faire des choses incroyables »

Cook a déclaré que les équipes responsables de la création de l’iPod et de l’iPhone étaient « de très petites équipes dans l’ordre des choses ».

L’équipe iPhone était peut-être petite, mais elle est responsable de l’appareil qui a révolutionné les smartphones.

Embauchez des personnes qui vous mettent au défi

Apple est connu comme l’un des meilleurs endroits où travailler dans l’industrie technologique, mais c’est aussi l’un des endroits les plus difficiles à décrocher un emploi. Il y a une raison à cela, selon Cook.

Il a déclaré au Journal que Jobs lui avait appris à embaucher « les meilleures personnes pour vous entourer et vous mettre au défi ». Il a ajouté que vos employés devraient également « avoir des compétences que vous n’avez pas » et que les managers devraient avoir confiance à ce sujet.

N’ayez pas peur de changer d’avis

L’avantage d’embaucher « les meilleures personnes » est que vous pouvez être sûr que leurs idées pourraient être meilleures que les vôtres. Cook a déclaré qu’il avait appris « à ne pas se marier avec ses opinions passées » en travaillant avec Jobs.

Les emplois pourraient changer en un instant lorsqu’on leur présenterait de nouvelles preuves et de nouvelles choses.

Au début, Cook a déclaré qu’il avait été surpris par cette tactique, mais il en est rapidement devenu « tellement amoureux ».

« Très peu de gens possèdent cette compétence parce qu’ils sont tellement attachés à leurs opinions passées. Et j’ai pensé que c’était une compétence brillante », a déclaré Cook.