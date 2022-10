Tim Burton, Johnny Depp et d’autres stars hollywoodiennes qui ont eu des problèmes avec Disney

Tim Burton dévoile ses problèmes avec Disney.

Lors d’une récente conférence de presse, Burton critiqué Disney pour être devenu “très homogénéisé” et a déclaré que le studio se concentrait uniquement sur les films Marvel, “Star Wars” ou Pixar.

Burton a également admis avoir été “renvoyé” par le studio à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

“Mon histoire est que j’ai commencé là-bas”, a déclaré Burton. “J’ai été embauché et licencié à plusieurs reprises tout au long de ma carrière là-bas. Le problème avec ‘Dumbo’ est que c’est pourquoi je pense que mes jours avec Disney sont terminés. J’ai réalisé que j’étais Dumbo, que je travaillais dans cet horrible grand cirque et J’avais besoin de m’évader. Ce film est assez autobiographique à un certain niveau.”

Un représentant de Disney n’a pas répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Un expert en crise et en relations publiques a expliqué à Fox News Digital que les consommateurs et les clients du studio ne se soucient probablement pas de savoir qui travaillera ou non avec Disney.

“Disney a surmonté sa part de crises, et il continuera à le faire”, a déclaré Dave Quast, vice-président senior de Red Banyan.

“Les clients de Disney sont probablement beaucoup plus préoccupés par le fait que leurs enfants aiment les films Disney et s’ils peuvent se permettre d’emmener leurs enfants dans des parcs à thème avec des prix de billets exorbitants que par le studio de cinéma” dans le baseball “.”

TIM BURTON POURRAIT ÊTRE «TERMINÉ» À TRAVAILLER AVEC DISNEY APRÈS LE TOURNAGE «DUMBO» «HORRIBLE BIG CIRCUS»

Cependant, Burton n’est pas le seul A-lister à avoir eu des problèmes avec Disney.

Johnny Depp

Johnny Depp a été licencié de la franchise “Pirates des Caraïbes” en 2018. L’acteur a fait valoir lors de son procès en 2022 contre son ex-femme Amber Heard que l’éditorial qu’elle avait écrit dans le Washington Post avait conduit à son licenciement.

Heard avait écrit un article affirmant qu’elle était victime de violence domestique. Bien qu’elle n’ait pas mentionné le nom de Depp, l’acteur a soutenu que l’article avait ruiné sa carrière.

Malgré les rumeurs selon lesquelles l’acteur reviendrait dans la franchise, Depp a rejeté l’idée lors de son témoignage au procès.

“Si Disney venait à vous avec 300 millions de dollars et un million d’alpagas, rien au monde ne vous ferait revenir en arrière et travailler avec Disney sur un film “Pirates des Caraïbes”, n’est-ce pas ?” L’avocat de Heard a demandé lors du témoignage de l’acteur – faisant référence à un rapport qui avait fait surface dans les médias qui affirmait que Depp reviendrait en tant que capitaine Jack Sparrow.

“C’est vrai,” répondit-il.

Depp a ensuite déclaré à son propre avocat, Camille Vasquez, qu’il se sentait trahi par Disney.

Depp a reçu 10,35 millions de dollars de dommages-intérêts après qu’un jury a conclu que Heard l’avait diffamé.

Hilary Duf

Bien qu’Hilary Duff n’ait pas carrément critiqué Disney, elle a clairement indiqué en 2020 qu’elle avait un désaccord avec le grand studio.

“J’étais incroyablement excité de lancer ‘Lizzie’ sur D+ et ma passion reste”, a écrit Duff dans un post Instagram à l’époque. “Cependant, je ressens une énorme responsabilité d’honorer la relation des fans avec Lizzie qui, comme moi, a grandi en se voyant en elle. Je rendrais un mauvais service à tout le monde en limitant les réalités du voyage d’une trentenaire vers vivre sous le plafond d’une note PG.”

“Il est important pour moi que, tout comme ses expériences en tant que préadolescente/adolescente naviguant dans la vie étaient authentiques, ses prochains chapitres sont tout aussi réels et relatables”, a-t-elle ajouté. “Ce serait un rêve si Disney nous laissait déplacer la série à Hulu, s’ils étaient intéressés, et je pourrais redonner vie à ce personnage bien-aimé.”

Cependant, le projet n’a jamais vu le jour.

HILARY DUFF RÉVÈLE QUE LA REVITALISATION DE “LIZZIE MCGUIRE” N’A PAS LIEU APRÈS AVOIR ÉCHOUÉ À ÊTRE D’ACCORD AVEC DISNEY

Miley Cyrus

Miley Cyrus a joué sur Disney Channel de 2006 à 2011 dans l’émission à succès “Hannah Montana”. En 2016, elle a révélé qu’elle était la “personne la moins payée” de l’émission pour adolescents et a laissé entendre que les gens auraient pu “profiter” d’elle.

“Je voulais juste être à la télévision”, a déclaré Cyrus au magazine Elle. “Je veux dire, à un moment donné – ils vont probablement me tuer pour l’avoir dit – j’étais probablement la personne la moins payée de ma [‘Hannah Montana’] casting parce que je ne connaissais pas mieux. J’étais juste comme, ‘Je peux être sur Disney. Ouais, je veux le faire.’ Je m’appelais Miley dans mon émission, mais je ne possédais pas mon nom – nous n’y avons pas pensé. Comme, ‘Ouais, vous pouvez utiliser mon nom dans votre émission, bien sûr.'”

“Ma mère a commencé à comprendre combien de personnes profitaient d’un enfant, alors elle a embauché des gens intelligents pour me protéger de cette façon”, a poursuivi Cyrus. “Je suis heureux que quand j’étais plus jeune, les gens m’ont protégé et m’ont mis dans une position où je peux maintenant contrôler ma musique.”

Selena Gomez

Selena Gomez a également partagé un sentiment similaire en ce qui concerne Disney.

“J’ai signé ma vie avec Disney à un très jeune âge, donc je ne savais pas exactement ce que je faisais”, a déclaré Gomez lors des panels virtuels Hulu de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association en 2021.

La star faisait la promotion de sa nouvelle série, “Only Murders in the Building”, dans laquelle elle jouait en fait un personnage de son âge.

“Le niveau de sophistication du matériau est la première raison pour laquelle je voulais faire cela”, a poursuivi Gomez à l’époque. “Mais quand j’étais enfant, je ne savais pas ce que je faisais. Je courais juste sur le plateau, et maintenant je me sens comme une éponge et j’absorbe toute la sagesse que je peux.”

Elle a ajouté : “C’est… vraiment agréable d’être de retour à la télévision, et c’est agréable d’être choisie pour mon âge réel, ce qui n’arrive jamais. Donc, je suis très heureuse de faire ça. Je n’étais qu’une gamine. Je n’ai pas sais ce que je pensais.”

Oscar Isaac

Oscar Isaac a qualifié le studio de “seigneurs Disney” tout en faisant la promotion de “Star Wars : L’Ascension de Skywalker”. Le film est sorti en 2019.

L’acteur avait apparemment poussé à une relation amoureuse entre son personnage, Poe Dameron, et Finn de John Boyega, mais Disney a rejeté l’idée.

“Je pense qu’il aurait pu y avoir une histoire d’amour très intéressante et avant-gardiste – même pas avant-gardiste, juste, comme, actuelle -, quelque chose qui n’avait pas encore été exploré, en particulier la dynamique entre ces deux des hommes en guerre qui auraient pu tomber amoureux l’un de l’autre”, a déclaré Isaac à IGN à l’époque.

“J’essaierais de le pousser un peu dans cette direction, mais les suzerains de Disney n’étaient pas prêts à le faire.”

Demi Lovato

Demi Lovato a également parlé de ses problèmes avec Disney et de la célébrité de son enfance.

“Je considérerai toujours la célébrité des enfants, ce que j’ai vécu, comme quelque chose de traumatisant pour moi”, a déclaré Lovato à Spin. “Aucun enfant ne devrait jamais être sous les feux de la rampe. C’est trop de pression. Il y a une absence d’enfance que vous ne faites jamais l’expérience. Cela rend les choses confuses parce que vous développez des problèmes à partir de cette expérience, qu’il s’agisse de dépendance, de problèmes de confiance ou de stress financier. vous suit jusqu’à l’âge adulte.”

La star de “Camp Rock” a également affirmé qu’elle était “surmenée” pendant son séjour à Disney.

“J’aurais des gens pour des réunions pendant mes pauses déjeuner parce que c’est tout ce que j’ai travaillé”, a-t-elle rappelé lors d’une interview en 2020 avec The Hollywood Reporter. “Les gens entraient et j’étais recouvert d’une couverture sur le canapé, et les gens disaient: ‘Pourquoi fait-il 80 degrés ici?’ Je dirais: ‘Parce que je gèle.’ Ils diraient: ‘Oh, mon Dieu, qu’est-ce qui ne va pas avec toi?’ “

“J’avais un trouble de l’alimentation, j’avais un poids insuffisant et j’étais gelée”, a-t-elle ajouté.

Lovato avait affirmé qu’elle ne dormait pas pendant le tournage de “Sonny With a Chance” et que son emploi du temps la mettait “en colère”.

“J’étais tellement misérable et en colère aussi, parce que j’avais l’impression d’être surmené”, a déclaré Lovato.

