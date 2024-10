Tim Burton au Design Museum : La création d’un refuge pour les cinglés

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

TJe suis Burton a un type. Elle est blanche et élancée, avec des lèvres rouge sang et des yeux surdimensionnés en forme d’amande. Elle est inévitablement couverte de toiles d’araignées. Cette femme – une épouse cadavre, pourrait-on dire – est omniprésente dans l’exposition à succès Burton du Design Museum, dessinée au fil des décennies dans des carnets de croquis et sur des papiers à lettres d’hôtel, sur des serviettes et dans des blocs-notes détachables. Cela devient sa propre plaisanterie courante. Oui, ici vous pouvez être témoin des véritables mains en ciseaux de Edward aux mains d’argentmais regardez aussi un autre croquis grossier d’une morte-vivante incroyablement plantureuse !

Le monde de Tim Burton ne nous guide donc pas à travers l’extraordinaire évolution d’un homme au fil du temps. En réalité, cette exposition très attendue, qui a battu le record du musée en matière de vente à l’avance de billets et qui se déroule jusqu’en avril 2025, est une célébration d’une vieille devise : si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

La série témoigne d’un cinéaste autrefois remarquablement original, qui n’a plus été particulièrement nouveau depuis un certain temps, mais qui est toujours très, très bon lorsqu’il s’agit d’un ensemble particulier de motifs. Des bizarreries ! Des étrangers ! Des objets sexuels pour les habitants de l’ombre gothiques de votre vie ! Peu de films de studio hollywoodiens ont jamais parlé mieux à une bizarrerie sans vergogne et sans honte que son sensible Ed Boisou ses deux films Batman étranges et pervers. Quand il est bon, il est absolument brillant. Peut-être que The World of Tim Burton est simplement le fruit d’un bon timing – s’il a ouvert peu de temps après le risible 2019 de Burton. Dumbo refaire, plutôt que le retour à la forme qui était celui de septembre Jus de Beetle Jus de Beetlela bonne volonté n’a peut-être pas été aussi présente. Quoi qu’il en soit, nous y sommes : l’exposition de l’année.

Par un jour tiède de semaine à Kensington, à l’ouest de Londres, Burton entre nonchalamment dans l’auditorium central du Design Museum. Il est plus soigné que vous ne le pensez, surtout si vous vous souvenez de lui comme du geek aux cheveux sauvages d’il y a 30 ans. Aujourd’hui, ses cheveux ont été domptés en boucles serrées, son costume est ajusté, la seule véritable touche légèrement de travers étant ses chaussettes tourbillonnantes noires et blanches.

« Quand je me promenais dans l’exposition, j’avais l’impression de me promener dans un funhouse étrange et magnifique », raconte-t-il à un groupe de journalistes rassemblés. « L’éclairage, le feng shui ou autre – le flux de celui-ci. Cela m’a aidée à me sentir beaucoup plus calme. Burton a un rythme un peu surfeur dans sa voix – c’est laconique, à la Keanu, profondément californien. Cela ne devrait pas être trop surprenant. L’homme de 66 ans est né là-bas, trouvant les maisons identitaires et le malaise ensoleillé de sa ville natale, Burbank, une banlieue de Los Angeles adjacente à Hollywood, profondément répugnantes lorsqu’il était jeune. L’obscurité offrait un refuge. Il a commencé à regarder des films de série B et des films avec Vincent Price, puis a décidé de créer lui-même des choses.

La commissaire de l’émission, Maria McLintock, qui a rejoint Burton sur scène lors de l’événement, a ajouté que Vincent (1982), le premier court métrage de Burton sur un enfant de sept ans cherchant à échapper à sa vie monotone, capture le plus succinctement le point de vue du cinéaste. « Tout est là-dedans », dit-elle. « Vous avez le paria incompris, le petit garçon qui veut être Vincent Price. Il aime sa sœur, son chien et ses chats, mais il préfère traîner avec les araignées et les chauves-souris.

ouvrir l’image dans la galerie Tim Burton et la conservatrice Maria McLintock examinent une maquette de « Corpse Bride » dans la nouvelle exposition Burton du Design Museum ( Pennsylvanie )

Vincent et la majorité des longs métrages de Burton sont explorés dans la nouvelle exposition, qui rassemble des costumes, des accessoires et des éphémères de ses débuts et de plus de 40 ans de cinéma. C’est également la dernière étape de la tournée mondiale de la série, après avoir voyagé jusqu’au Japon et en Italie depuis 2014 – bien qu’aucune autre ville n’ait reçu le costume de Catwoman déchiré et grossièrement recousu de Michelle Pfeiffer de sa suite de 1992. Batman revientqui fait ici une apparition intimidante. S’adressant à la presse, Burton a suggéré un léger détachement par rapport à la série jusqu’à présent et une certaine méfiance quant à sa diffusion à Londres, sa maison d’adoption depuis plus de deux décennies. «J’ai peut-être la peau plus fine que je ne le pense», a-t-il expliqué. « [The exhibition] n’est presque pas devenu réel – cela s’est simplement répandu dans tous les endroits différents, donc ce n’est jamais vraiment devenu une réalité [for me].»

On comprend sa réticence. Le monde de Tim Burton ressemble beaucoup à une fouille de l’âme du cinéaste, avec une reconstitution de son espace de travail à la maison, des souvenirs personnels de ses archives et des objets qui n’étaient probablement jamais destinés à être vus aussi publiquement. Il existe des maquettes de la production de Mariée cadavre et sa tentative avortée de film Superman des années 90 (Nicolas Cage était censé jouer le rôle principal), la robe que Jenna Ortega portait pour sa séquence de danse dans la première saison du spin-off de la Famille Addams produit par Burton Mercredirobes peintes à la main de Creux endormides œuvres d’art élaborées inspirées de son travail.

ouvrir l’image dans la galerie Un premier croquis d’Edward Scissorhands, dessiné par Burton avant le début de la production de son film ( ©1990. 20th Century Studios, Inc. Tous droits réservés )

Mais le véritable point fort sont les gribouillages privés qui couvrent deux murs de l’exposition, remplis de zombies, de bêtises et de blagues déroutantes. Il y a une serviette représentant deux personnes suspendues à un arbre par une journée ensoleillée, une autre femme à forte poitrine à côté des mots « Lost Vegas », « tee hee » griffonnés au-dessus d’un homme en feu. Sur du papier à croquis du Ritz Paris, Burton a dessiné au crayon noir, rouge et bleu des hommes morts et des lapins servant de l’alcool.

Il y a une fantaisie enfantine dans tout cela. Burton adore les gags morbides et un peu de copier-coller – un premier croquis d’un extraterrestre pour sa comédie de 1996 Attaques sur Mars ! a du carton brillant collé sous une tête extraterrestre qui ressemble à un scrotum à l’envers. Il semble être fan du stylo à paillettes.

Cette naïveté pourrait témoigner de son attrait intergénérationnel. Le travail de Burton a toujours fusionné l’innocence avec une méchanceté pointue, et souvent si discrètement qu’elle survole généralement la tête des jeunes. Batman revientpar exemple, est à un certain niveau l’histoire traditionnelle d’un super-héros combattant des méchants désireux de s’emparer d’une ville métropolitaine. Mais regardez-le quand vous n’avez pas neuf ou dix ans, et cela devient un exercice extrêmement outré d’horreur corporelle, de dysfonctionnement sexuel et de BDSM. Quelqu’un a-t-il joué dans un film jamais été tout aussi chargée de violence et d’érotisme que la Catwoman de plus en plus désarticulée de Pfeiffer ?

« Je n’ai jamais su qui était mon public », a déclaré Burton à la presse. « Même dès le début, les gens disaient : ‘Oh, vous le faites pour les enfants’ ou ‘Oh non, ce n’est certainement pas pour les enfants’. » On lui a dit que la comédie musicale macabre de 1994 Le cauchemar avant Noëlqu’il a produit et basé sur ses premiers poèmes, allait être détesté par les enfants, et que Batman revient était « trop effrayant » pour le jeune public. « J’ai toujours été confus », a-t-il poursuivi. « Je n’ai jamais vraiment ciblé quoi que ce soit et j’ai toujours été surpris chaque fois que des enfants, des adultes ou n’importe qui aimaient cela. »

ouvrir l’image dans la galerie « Surrounded », un tableau de Tim Burton exposé lors de son exposition à Londres ( ©Tim Burton )

Bien qu’il ait évité de regretter totalement ses projets, Burton a fait un clin d’œil à ses années de jachère créative, suggérant qu’il se sentait « redynamisé » à la suite des succès créatifs et commerciaux consécutifs qui ont été remportés. Mercredi et son Jus de Beetle suite. Pourtant, l’exposition elle-même ne semble pas séparer ses ratés de ses classiques – bien sûr, son horrible remake de La planète des singes ne figure pas, mais là encore Ed Bois pas non plus, pour autant que je sache.

Il est à noter, cependant, que ses premiers croquis de pré-production pour Dumbo – une expérience qu’il a comparée à un « horrible grand cirque » dont il « avait besoin de s’échapper » – sont en blocs, ennuyeux et curieusement manquant de détails. L’éléphant lui-même n’est guère plus qu’une tache grise ; la tente dans laquelle il se trouve est composée d’épaisses touches de peinture rouge et bleue. L’élégance détaillée, par exemple, des premiers croquis d’Edward Scissorhands de Burton – avec leurs cheveux flamboyants de Robert-Smith-from-The-Cure et leurs yeux évocateurs et perçants – est totalement absente.

ouvrir l’image dans la galerie Tim Burton visite son exposition à Londres, qui comprend un sol au design époustouflant et des portes de travers ( Pennsylvanie )

Quel soulagement donc qu’il ait retrouvé le chemin du retour. Si Le Monde de Tim Burton nous rappelle quelque chose, c’est que le cinéaste est l’un de nos plus grands talents vivants – un homme dont l’approche non conventionnelle de la narration et du design est devenue si inhabituellement populaire qu’il est devenu facile de le tenir pour acquis. Il est également approprié que le Design Museum accueille Burton au moment même où leur exposition Barbie, tout aussi massive, touche à sa fin. Considérez les deux séries comme illustrant – dans les termes les plus directs, bien sûr – la dualité de l’homme. L’un est destiné aux gens brillants du monde. L’autre est pour les cinglés. Et comme il est merveilleux de vivre à une époque où nous pouvons avoir les deux.

Le Monde de Tim Burton se déroule au Design Museum de Londres jusqu’au 21 avril