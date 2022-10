Tim Burton a «fini» de travailler avec Disney après le tournage de «Dumbo» dans un «horrible grand cirque»

Tim Burton a révélé que ses jours de travail avec Disney pourraient être “terminés”.

Burton, 64 ans, s’est ouvert sur l’avenir de sa carrière lors du Festival Lumière à Lyon, en France. Le cinéaste a révélé que le seul projet dans lequel il est sur le point de se lancer est la série dérivée “Wednesday” – “The Addams Family” de Netflix.

Lors d’une conférence de presse, Burton critiqué Disney pour devenir “très homogénéisé”. Le studio se concentre uniquement sur les films Marvel, Star Wars ou Pixar.

“Il est devenu très homogénéisé, très consolidé. Il y a moins de place pour différents types de choses”, a-t-il déclaré, selon la date limite, avant de déclarer qu’il ne travaillerait pas sur un film Marvel.

“Je ne peux m’occuper que d’un seul univers. Je ne peux pas m’occuper d’un multi-univers”, a-t-il déclaré.

Burton a également admis avoir été “renvoyé” par le studio à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

“Mon histoire est que j’ai commencé là-bas”, a-t-il noté. “J’ai été embauché et licencié à plusieurs reprises au cours de ma carrière là-bas. Le problème avec ‘Dumbo’, c’est pourquoi je pense que mes jours avec Disney sont terminés. J’ai réalisé que j’étais Dumbo, que je travaillais dans cet horrible et grand cirque. et j’avais besoin de m’évader. Ce film est assez autobiographique à un certain niveau.

Malgré sa décision d’arrêter de travailler avec Disney, le producteur de “Nightmare Before Christmas” a noté qu’il n’avait jamais envisagé de suivre la voie du film indépendant.

“Voici le problème. Le film indépendant, je ne sais pas. Je n’ai travaillé qu’avec des studios, donc je n’ai jamais vraiment compris ce qu’était un film indépendant”, a déclaré Burton lors de la conférence de presse.

Burton a commencé sa carrière chez Disney. Son travail sur “Stalk of the Celery Monster” a conduit le studio à lui proposer un apprentissage de l’animation.

Ses premiers travaux, qui ne se sont pas retrouvés dans les films finis, comprenaient “Fox and the Hound”, “The Black Cauldron” et “Tron”.

Après avoir établi sa carrière, le cinéaste était surtout connu pour ses films d’horreur fantastiques, notamment “La famille Addams”, “Beetlejuice” et “Edward aux mains d’argent”. Il est également connu pour “Batman” et “Alice au pays des merveilles”.

Son dernier projet, “Wednesday”, sera présenté en première le 23 novembre sur Netflix, selon Deadline.

Burton dirige le spectacle aux côtés d’Al Gough et Miles Millar, les créateurs de “Smallville”.

Jenny Ortega joue le rôle de mercredi Addams.

“Wednesday est actuellement une adolescente, et nous ne l’avons jamais vue à l’adolescence auparavant. Ses remarques sarcastiques et sarcastiques ne semblent pas nécessairement aussi charmantes lorsqu’elles viennent de quelqu’un qui devrait probablement en savoir plus qu’une fille de 10 ans. . C’était un exercice d’équilibre. Nous ne voulions pas qu’elle ressemble à toutes les autres adolescentes, mais nous ne voulions pas non plus la rendre trop ignorante “, a déclaré Ortega à propos du rôle du personnage.

“Et nous ne l’avons jamais autant vue à l’écran. Chaque fois que vous avez vu mercredi, elle a été la doublure, la fin d’une blague, elle frappe toujours, et je pense que c’est ce que les gens aiment vraiment chez elle . Mais dans cette émission, chaque scène est mercredi. Il y a une opportunité de lui donner un peu plus de dimension, et elle devient un peu plus une vraie personne, ce que je ne pense pas que nous ayons jamais vu auparavant.

