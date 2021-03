Dans une lettre publiée vendredi, Berners-Lee et Rosemary Leith, co-fondatrices de la Web Foundation à but non lucratif, ont écrit: « Beaucoup trop de jeunes restent exclus et incapables d’utiliser le Web pour partager leurs talents et leurs idées. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy