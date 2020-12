Un père de trois enfants qui souffrait d’un épisode bipolaire lorsqu’il a été écrasé par une voiture de police avant d’être brutalement piétiné à la tête par un autre policier a parlé de cette expérience déchirante.

Tim Atkins, 32 ans, a siégé au service des urgences pendant 20 heures à l’hôpital du Nord de Melbourne en septembre, attendant un lit dans le service psychiatrique.

La police est arrivée à l’hôpital après avoir entendu des informations selon lesquelles M. Atkins aurait brisé les portes vitrées et couru sur la route.

Le père aurait frappé et donné des coups de pied dans un véhicule de police avant que des images troublantes ne le capturent en train d’être percuté par un autre policier.

Les agents ont tenté de retenir le père qui gisait sur l’asphalte, avant qu’un policier ne lui piétine la tête et la claque dans le sol.

Tim Atkins (photographié avec sa femme) s’est fait piétiner la tête et a été renversé par une voiture de police alors qu’il souffrait d’un épisode bipolaire en septembre

S’adressant au rapport de 7h30 de l’ABC, M. Atkins a déclaré que tout ce qu’il voulait faire pendant la bagarre était de rentrer chez lui.

« Mon esprit était en course et je ne savais tout simplement pas ce que je faisais », a-t-il déclaré.

«Je me souviens que la police est venue vers moi et j’ai dit: » Je n’ai rien fait de mal. Je rentre juste chez moi. Laissez-moi tranquille. » Et après ça, je ne me souviens plus vraiment de ce qui s’est passé.

Emily, la femme de M. Atkins, l’avait déposé à l’hôpital dans la nuit du 12 septembre après qu’il eut commencé à se sentir mal.

Ce n’est qu’à 16 heures le lendemain qu’il a quitté l’hôpital et a commencé à se comporter de manière erratique entre les embouteillages dans la rue.

« Je sais à quel point il aurait eu peur et il aurait simplement voulu rentrer chez lui », a déclaré Mme Atkins.

L’épouse de M. Atkins, Emily (photographiée ensemble), l’avait déposé à l’hôpital après qu’il ait commencé à se sentir mal

«Quand tu es mal comme ça, tu n’as pas la moindre idée de« OK, je devrais retourner à l’hôpital »», a-t-elle déclaré au programme.

Les images choquantes ont également montré que M. Atkins était aspergé de poivre et ont été partagées sur les réseaux sociaux par deux spectateurs.

Ses blessures étaient si graves qu’il a été placé dans un coma provoqué, se réveillant deux jours après l’incident.

L’homme de 32 ans a reçu un diagnostic de trouble bipolaire il y a environ dix ans, mais il n’a commencé à avoir des épisodes que depuis un an et demi.

Mme Atkins a déclaré plus tôt à Seven News qu’elle avait appris l’incident pour la première fois après avoir vu la vidéo violente sur les réseaux sociaux – plutôt que par la police.

Les blessures de M. Atkins étaient si graves qu’il a été placé dans un coma provoqué, se réveillant deux jours après l’incident

Des images choquantes ont été partagées sur l’arrestation de M. Atkins alors qu’un officier lui piétinait la tête

Choquant: le commerçant a été placé dans le coma provoqué après une bagarre avec la police qui s’est terminée par un piétinement à la tête

À la suite de l’incident, le policier au volant de la voiture qui l’a fauché a perdu son autorité de conduire des véhicules de police.

Le policier qui a piétiné la tête de M. Atkins a été suspendu avec solde.

Une enquête sur l’arrestation du père est actuellement menée par l’organisme de surveillance anti-corruption victorien, la Commission anti-corruption indépendante (IBAC).

Le commissaire adjoint de la police de Victoria, Neil Paterson, a décrit l’incident comme un «usage inapproprié de la force».

Le commissaire Paterson a déclaré qu’il restait à déterminer si des accusations seraient portées contre M. Atkins pour son comportement lors de l’incident.

«Nous savons que cet homme avait une crise de santé mentale grave et… après une attente extraordinairement longue à l’hôpital, un incident violent s’est produit», a-t-il déclaré.