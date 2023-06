Tim Anderson s’est précipité sur un lancer, Joe Kelly a fait un arrêt, mais l’attaque est un problème plus important

CHICAGO – C’est ce qui se passe lorsque vous ne marquez aucun point.

Que les White Sox étaient en mesure samedi après-midi d’ouvrir juin avec une marque de 7-1 malgré seulement 23 points au cours du mois, ou qu’ils sont entrés dans la neuvième manche lors de la défaite 5-1 de samedi après-midi contre les Marlins prêts à gagner leur deuxième match d’une séquence de trois matchs où ils avaient marqué trois points au total, témoigne de l’acte de haute tension que leur lanceur et leur défense avaient réussi jusqu’à ce point.

« Ouais, beaucoup d’entre eux », a déclaré le releveur Joe Kelly lorsque l’enclos des releveurs des Sox scellant de nombreux matchs à un point ces derniers temps a été abordé. « Tout le monde a plutôt bien lancé. Beaucoup d’utilisation, peut-être. Beaucoup de gars intensifiaient leurs lancers plus qu’ils n’en avaient l’habitude.

Joe Kelly entrant pour sauver un match 1-0, et trois frappeurs plus tard avec Tim Anderson essayant d’aligner un hélicoptère avec les bases chargées et personne à l’extérieur, c’est là que les choses se sont gâtées. Une nuit après avoir réussi un lancer salvateur sur une occasion similaire lors de la victoire 2-1 de vendredi (sur un jeu plus difficile), Anderson a mal géré un hélicoptère avec la chance de réduire une course à domicile pour la troisième fois cette saison. Jonathan Davis, coureur de pincement des Marlins aux pieds de flotte, a marqué le point égalisateur sans lancer et un bourrage de brassage contre Kelly s’est aggravé et est devenu une manche de cinq points. Sentant le poids du moment, Anderson posa ses mains sur ses genoux et regarda dans la terre intérieure.



Tim Anderson réagit à son erreur en neuvième manche. (Nuccio DiNuzzo / Getty Images)

« J’ai juste essayé de précipiter le lancer », a déclaré Anderson après le match. « Je savais qu’ils avaient un coureur rapide au troisième rang. J’ai vraiment essayé de me précipiter. Je l’ai juste foutu. C’est vraiment ce que c’était.

Anderson détient quelque chose de proche du «visage de l’équipe», un statut aux yeux du public, ce qui est moins pertinent que le fait que lorsqu’il a joué comme un candidat MVP au scrutin inférieur (2020-21), c’est à ce moment-là que les White Sox ressemblaient le plus une équipe qui allait en fait profiter de la fenêtre compétitive qu’ils ont entrepris une reconstruction de trois ans pour former. Lorsqu’il commet une erreur cruciale et qu’il ne respecte pas le niveau élevé qu’il s’est fixé, même au milieu d’une neuvième manche qui semblait être dans le train express vers l’enfer sans son aide, cela compte beaucoup. Et c’est quelque chose qu’il a implicitement reconnu quand quelqu’un a essayé de donner la perspective qu’il avait réussi la même pièce dans un endroit critique la nuit précédente.

« La nuit dernière n’a pas d’importance », a déclaré Anderson. « Personne ne se soucie de la nuit dernière. Je pense qu’il s’agit de « Qu’as-tu fait dernièrement? » Et nous avons vu ce que je viens de faire. Mais continuez simplement à travailler, continuez à essayer de vous améliorer.

« Il a fait un excellent jeu hier soir qui a sauvé le match, et c’était un jeu par étiquette hier soir », a déclaré le manager des White Sox, Pedro Grifol, lorsqu’on lui a demandé si des erreurs sur les lancers à la maison sur les jeux de contact étaient entrées dans la tête d’Anderson. « Alors, je ne pense pas. Timmy fait ça depuis longtemps. Il est bon dans ce qu’il fait. Il travaille. C’est comme ça que le jeu est. Reviens après ça demain.

Supposons, par souci d’exercice, que ce jeu soit devenu le talon d’Achille d’Anderson défensivement, puisqu’il représente désormais trois de ses cinq erreurs cette année. Cela a Anderson assis à un pourcentage de terrain de 0,971 pour 2023, ce qui est à la fois supérieur à sa moyenne de carrière (0,962) et toujours oscillant autour de la moyenne de la MLB pour les arrêts-courts (0,974). Un problème à long terme plus débilitant pourrait être que les Sox jouent tellement de matchs serrés, avec si peu de marge d’erreur, qu’Anderson va 1 pour 4 en réussissant des lancers à la maison alors qu’il est entraîné dans l’herbe dans des situations qui changent le jeu depuis le début du mois de mai est quelque chose dont nous sommes tous clairement conscients.

Sachant à l’approche de cette année qu’Anderson est un arrêt-court avec une bonne portée et un bon athlétisme, mais plus sujet aux erreurs que la plupart, la partie manquante beaucoup plus importante de l’ensemble est une attaque électrisante au sommet d’une formation qui a souvent eu du mal à atteindre la base derrière lui et a certainement été mal équipé pour prendre le relais car une blessure au genou a ralenti Anderson à 0,263/0,300/0,311 à la mi-juin. Alors qu’Andrew Benintendi a du mal à trouver le rythme dans la deuxième place, Eloy Jiménez est de nouveau mis à l’écart, Gavin Sheets traverse un récent ralentissement et (insérez tout autre frappeur des White Sox en difficulté ici), les White Sox reviennent dans la course centrale de la Ligue américaine. au cours des deux dernières semaines, beaucoup d’autres unités ont surperformé d’une manière qui ne pouvait pas durer éternellement.

L’erreur d’Anderson a empêché la défense des Sox, souvent mise au pilori, de terminer une séquence de 10 matchs consécutifs sans erreur, dans un match qui a vu Sheets, un joueur de premier but converti, faire un plongeon dans le champ droit pour supprimer un rallye des Marlins au septième. Kelly a été inefficace dans le neuvième, marchant deux fois, n’en retirant aucun et étant accusé de deux points mérités en plus des trois non mérités qui ont été imputés à l’erreur d’Anderson. Mais ces courses représentaient également les premières courses que les releveurs des White Sox avaient autorisées au cours des quatre derniers matchs, s’étalant sur 12 1/3 de manches. Sur les six victoires des Sox ce mois-ci, quatre étaient des matchs à une manche, l’autre était le grand chelem de Jake Burger, et le match le moins stressant était une victoire 3-0 où trois releveurs à fort effet de levier ont été utilisés dans une situation de sauvegarde.

Normalement à son casier immédiatement après tout arrêt raté, Kelly s’est excusé auprès des journalistes pour une courte attente après le match de samedi. Il était dans la salle d’entraînement en train de se faire soigner pour une douleur. Il sentait que tout allait bien, mais la confiance singulière envers lui pour la neuvième manche reflétait à quel point l’enclos des releveurs avait travaillé dur pour amener les White Sox à ce point (un record de 29-37). Après avoir lancé les deux jours précédents, Grifol a déclaré que Kendall Graveman – qui a reconnu avoir lancé à travers la douleur pendant une grande partie du mois d’avril – n’était pas disponible. Tout comme Liam Hendriks. Gregory Santos et Reynaldo López ont combiné pendant trois manches de soulagement pour atteindre le double objectif de préserver les bras de l’enclos des releveurs et un jeu blanc jusqu’à la neuvième.

« Nous avions besoin d’armes », a déclaré Kelly. «Nous avons un excellent personnel là-bas avec les entraîneurs qui ont gardé beaucoup d’armes sur le terrain jusqu’à présent. Une sorte de broyage là-bas et j’espère que l’un de ces jeux explosera et partira de là.

L’attaque des White Sox doit exploser. Le concept de cette équipe est construit autour de l’hypothèse qu’elle peut et qu’elle le fera à un moment donné, mais après deux mois de progrès insuffisants dans la discipline de la plaque, elle atteint maintenant 0,202/0,275/0,333 en juin. Leur équipe de lanceurs mérite également une grande partie du blâme pour un avril menaçant la saison, et au-delà de Luis Robert Jr., la défense de ce groupe pourrait ne jamais être une véritable force. Mais les Sox sont entrés samedi avec la meilleure ERA du sport depuis le 13 juin, et leur défense aurait peut-être réalisé sa meilleure semaine et demie de la saison jusqu’à la neuvième manche samedi.

Et au fur et à mesure que cette neuvième manche se déroulait, nous avons eu une idée exacte de la durée exacte pendant laquelle l’enclos des releveurs peut être proche de la perfection tout en cachant les malheurs offensifs avant que les fissures ne commencent à apparaître.

« Nous devons en tirer des leçons », a déclaré Andrew Vaughn, dont le tir en solo de la quatrième manche représentait tout ce qui pouvait être géré par Sandy Alcantara, vainqueur de Cy Young. « C’est arrivé. Demain est un nouveau match.

(Photo du haut de Pedro Grifol éliminant Joe Kelly à la neuvième manche : Nuccio DiNuzzo/Getty Imagesy)