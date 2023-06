Tim Anderson s’adresse à la paternité d’un enfant en dehors de son mariage

Tim Anderson aborde publiquement son scandale d’infidélité pour la première fois.

Lors d’une récente apparition sur Le PivoDans le podcast avec Ryan Clark, Channing Crowder et Fred Taylor, Anderson a parlé de sa vie personnelle, qui comprend les récentes rumeurs entourant sa vie de famille.

L’influenceur des médias sociaux Dejah Lanae a posté plusieurs fois avec Anderson, affirmant également qu’Anderson est le père de son fils. Sur le podcast de mardi, Anderson a confirmé la naissance de son fils, Sevn, et insiste sur le fait qu’il n’a jamais nié que l’enfant était le sien, bien qu’il s’agisse d’un aveu d’infidélité envers sa femme, Bria.

« C’est mon fils, c’est sûr. Je ne l’ai jamais nié une seule fois », a déclaré Anderson. « Je vais me mettre à la tâche avec ce qui est à moi. »

En 2017, Anderson a épousé Bria et a eu deux filles – Paxton et Peyton. Plus récemment, Anderson a admis qu’il avait traversé des moments sombres qui l’avaient amené à prendre de mauvaises décisions dans sa vie personnelle.

Pourtant, bien que son mari ait eu un enfant avec une autre femme, Bria a pris très clairement sa décision de rester à ses côtés. En mars, elle a posté des photos sur Instagram avec la légende : « Mrs. Anderson est entré dans le chat. Sur Le Pivotle joueur des White Sox de Chicago a admis que sa femme et lui avaient beaucoup travaillé pour reconstruire leur relation après l’incident.

« Nous sommes allés en thérapie », a-t-il expliqué. « Juste vraiment creuser ce que c’était. Qu’est-ce qui m’a poussé à entrer dans ces espaces ? C’est une conversation difficile. C’est une situation difficile. Anderson a poursuivi: «Nous avons fait beaucoup de travail pour le comprendre et montrer mon amour à ma femme et à mes enfants. C’est quelque chose que je traverse encore en essayant de le maîtriser pour arriver au point où je suis OK pour marcher dedans, marcher dedans.

Bien que la star de la MLB n’ait pas expliqué en détail ce qui l’avait tellement déprimé, il a admis qu’il y avait des moments où il se sentait « seul » et que les gens ne le savaient pas.

« Je me souviens quand je l’ai vécu pour la première fois, je ne voulais pas être vu », a déclaré Anderson. « Je ne voulais pas qu’on me parle. Mais je devais quand même sortir et jouer. Donc, cela a même rendu les choses beaucoup plus difficiles, bien sûr.

