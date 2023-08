Tim Anderson explique le combat de Jose Ramirez dans les excuses présumées de l’IA

Tim Anderson « prend ses responsabilités » après avoir mangé un coup de poing de Jose Ramirez, mais les critiques affirment qu’il n’a pas ravalé sa fierté avec les prétendues excuses de l’IA.

La dernière déclaration d’Anderson ressemble au début d’une tournée d’excuses pour autre chose que la tristement célèbre infidélité du joueur de champ intérieur. Selon NBC Sports Chicago, la star des White Sox a assumé la responsabilité de ses actes la nuit du foin en surbrillance. Cependant, cela n’a pas complètement guéri car il riposte également à Ramirez et au reste des Gardiens de Cleveland.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, le séducteur de poussins latéraux s’est endormi au deuxième but après s’être affronté avec Ramirez. Au lieu de simplement échanger des mots sur Ramirez glissant en deuxième position, les hommes se sont donné la main. La bouche et le swing sauvage d’Anderson ont écrit un chèque que son cul ne pouvait pas encaisser. Ramirez l’a attrapé avec une main droite juste qui a assommé Anderson.

« Je tiens à m’excuser auprès de toute l’organisation des White Sox, de mes coéquipiers, de mon manager et de mes entraîneurs et des fans pour ma part dans l’altercation qui a eu lieu à Cleveland. Cela a été une saison incroyablement décevante pour moi personnellement et pour notre équipe », a écrit Anderson jeudi soir.

« Je n’entrerai pas dans les choses qui m’ont été dites par les joueurs de Cleveland vendredi soir et samedi, mais ces commentaires n’excusent pas mon langage ou ma conduite, et j’assume l’entière responsabilité de mes émotions qui prennent le dessus sur moi », l’Instagram L’histoire a continué.