Tim Allen sur la façon dont cela s’est terminé

Cette histoire comprend des détails de la finale de la série « Last Man Standing ».

« Last Man Standing » s’est terminé jeudi. De nouveau.

La finale de la série, « Keep on Truckin ‘ », marque la fin d’un long, étrange mais productif voyage pour la sitcom Tim Allen, qui a été créée sur ABC en 2011, a été annulée après six saisons en 2017, puis relancée par Fox en 2018. Cela a conduit à trois autres saisons et à un total de 194 épisodes.

Le dernier épisode – le premier Allen a écrit pour la sitcom et la seconde moitié de l’adieu d’une heure de jeudi – était super-méta. Le vol de la camionnette Ford F1 1953 de Mike Baxter – appartenant à Allen – a servi de métaphore pour la série de départ, alors que les blagues visaient l’ancien hit ABC d’Allen « Home Improvement »; son personnage « Toy Story », Buzz Lightyear; et « Last Man » sauveur Fox pour avoir annulé la série une deuxième fois.

Allen apprécie le long terme de la sitcom, mais se demande pourquoi « Last Man » ne peut pas rester debout.

« Pour ceux d’entre nous qui aimaient ce que nous faisions, en surface, cela n’a aucun sens. Cela va bien pour Fox. Pourquoi ne pas continuer? Je ne peux que deviner que ce sont des finances. Finalement, c’est un jeu à somme nulle comme le montre «vieillir et les coûts augmentent, dit Allen. « Le zeitgeist de la télévision sur réseau étant ce qu’il est, (la longévité) est incroyable. Je suis reconnaissant, honoré que nous ayons fait neuf ans. En même temps, je suis censé être reconnaissant pour ce sentiment de perte énorme? »

À juste titre, la finale d’une heure oscille entre deux paramètres de base: Outdoor Man, le magasin d’articles de pêche, de chasse et de sport de Mike, et la maison Baxter, où les filles maintenant adultes de Mike (Allen) et Vanessa (Nancy Travis) et leurs familles sont toujours visiteurs réguliers.

La première moitié, « Baxter Boot Camp », manifeste l’ambiance travail et famille alors que la fille aînée Kristin (Amanda Fuller), mère mariée et cadre montante, tente de trouver un équilibre, tandis que Vanessa et sa deuxième fille Mandy (Molly McCook) donnent Jen (Krista Marie Yu), étudiante en échange étranger, est une introduction au camping dans la cour qui est plus bizarre qu’enseignante, mais toujours affectueuse.

L’apéritif tout-bien-à-Baxterville mène à la vraie série de plus près, qui trouve Mike dans le garage en train de faire des histoires sur le camion vintage. Vanessa le rejoint et ils se remémorent les voyages qu’ils ont faits dans le véhicule.

Peu de temps après, le camion est volé. Mike se lamente avec un clin d’œil aux fans de longue date: « J’ai eu ce camion 10 ans. C’est plus long que ce que j’ai fait pour améliorer cette maison. » Lorsque le signal du camion sur un système de suivi de véhicule est désactivé, il «n’est plus sur le réseau», explique l’ami et voisin Chuck (Jonathan Adams).

«Réseau stupide», dit Mike. « Réseau stupide et stupide. »

Hélas, malgré les meilleurs efforts de Mike, Vanessa, Chuck et leurs amis Ed (Hector Elizondo) et Joe (Jay Leno), le camion est parti pour de bon. Mike est bouleversé, mais Vanessa est amenée aux larmes, reliant à nouveau le camion à de joyeux souvenirs de Baxter.

Comment honore-t-on un véhicule chèrement disparu? Si vous êtes Mike Baxter, vous tenez un mémorial « pour dire au revoir à quelque chose qui fait partie de nos vies depuis 10 ans », avec tous les habitués de la série présents. La plus jeune fille Eve, qui est à l’Air Force Academy (une explication de Kaitlyn Dever pour la plupart absente)), apparaît même via une tablette.

«Elle voulait être là», dit Allen à propos de Dever. « Nous la voulions là-bas. »

La famille et les amis parlent émotionnellement du camion, et il devient vite clair que leurs sentiments sont des représentations à peine voilées de ce que ressentent les acteurs.

« C’était vraiment difficile de passer. Hector a dit: » Je dis souvent, ne vous attachez pas. » Et il voulait dire toute sa vie à faire du théâtre, des films, vous ne vous attachez tout simplement pas à des projets particuliers, dit Allen. «Et puis il a dit: ‘J’ai fait une erreur sur celui-ci.’ Et il avait raison. »

Mais « Last Man » tape sur les freins avant de devenir trop sévère, alors que le gendre Ryan (Jordan Masterson) interroge un mémorial pour un objet inanimé.

«Mais c’est un camion», dit-il avec scepticisme.

Plus tard, alors que Mike et Vanessa discutent avec Eve et les membres de la famille bourdonnent, Mike exprime sa gratitude alors que les téléspectateurs voient le dernier de cette famille heureuse: « En ce moment, je veux juste profiter de ce moment avec vous tous. »

Mais ce n’est pas exactement la fin: « Last Man » se termine avec le blog vidéo traditionnel de Mike, apparemment une campagne promotionnelle pour Outdoor Man, mais vraiment la chance d’Allen de briser le quatrième mur et de parler aux téléspectateurs.

Mike, qui est anti-IRS et plus conservateur que la plupart des personnages de la télévision contemporaine, commence par offrir « un grand merci à tous ceux qui ont regardé ces vlogs, tous les 194 ». Il évoque ensuite légèrement les «créateurs et preneurs», les gens qui font avancer les choses, comme diriger une entreprise prospère (ou une émission de télévision), par rapport à ceux qui trouvent des excuses ou n’essaient même pas.

« J’ai beaucoup pensé aux fabricants et aux preneurs parce que j’avais quelque chose de très précieux qui m’avait été enlevé. Quelqu’un a pris mon camion. Dix ans d’attention aux détails. Poof! Fini », dit-il, avant de trouver l’inspiration dans une citation de Ronald Reagan .

Enfin, le personnage – et l’acteur – se rapproche avec une observation sincère: « J’ai adoré chaque instant de ce spectacle – je veux dire le camion. C’était un classique d’une époque plus simple et plus heureuse, vous savez, le camion. Et c’est quelque chose qui peut ‘ t être volé de moi. «