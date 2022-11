Tim Allen s’habille pour “Les Pères Noël” ; le casting révèle les secrets des coulisses

Tim Allen fait une liste, la vérifie deux fois et ses co-stars révèlent s’il est méchant ou gentil.

Allen remet à nouveau le costume rouge dans la nouvelle émission Disney +, “The Santa Clauses”. Le casting a raconté à Fox News Digital ce que c’était que de travailler avec l’homme lui-même et à quel point c’était “surréaliste” de le voir dans cette tenue emblématique.

“Tim Allen dans ce costume est aussi proche que possible du vrai Père Noël, c’est ce que l’on ressent”, a expliqué Jason Winer, le réalisateur de la série. “Il y a ce silence qui vient sur le plateau quand il entre en costume.”

Elizabeth Mitchell, qui joue le rôle de Carol, autrement connue sous le nom de Mme Claus, est également de retour dans la franchise du Père Noël. Bien que 16 ans se soient écoulés depuis la sortie du dernier film, Mitchell a déclaré que c’était comme si aucun temps ne s’était écoulé lorsqu’ils sont montés sur le plateau.

LA VRAIE FILLE DE TIM ALLEN ÉTOILES À CÔTÉ DE LUI DANS “LES PÈRES NOËL”

“Tout d’abord, on s’aime et on se respecte, mais il est aussi tellement drôle, et il sait ce qui va me faire rire, parce qu’il a travaillé avec moi quand j’étais tellement plus jeune, et il a aussi travaillé avec moi juste après que j’aie avait mon fils, et j’étais complètement en état de mort cérébrale. Alors il sait ce qui peut me faire rire, et il le fait à chaque fois”, a-t-elle expliqué.

Austin Kane, qui joue le fils d’Allen dans la série, s’est rappelé l’avoir rencontré pour la première fois et a déclaré que la connexion entre eux était instantanée.

“La fois où je l’ai rencontré sur le plateau, c’était fou parce que je marche sur le plateau, il porte son visage de Père Noël, mais pas son corps”, a déclaré Kane. “Il me regarde juste, et il dit, ‘hey fils’, et ça me dérange complètement parce que c’est un gars que je regarde depuis que j’ai environ cinq ans, et je me suis juste dit, ‘quoi de neuf, ‘ et nous y sommes allés comme si nous nous connaissions depuis des années.”

D’après l’expérience de Kane, Allen, ainsi que Mitchell, ont été très aimables de prendre les jeunes acteurs “sous leurs ailes” et de mettre “tous les petits sur le plateau” à l’aise.

Les autres jeunes stars ont fait écho aux paroles de Kane avec Rupali Redd, disant qu’elle s’était éclatée à travailler avec Allen et qu’il était “l’une des personnes les plus drôles (qu’elle ait) jamais rencontrées”. Elle a déclaré à Fox News Digital que “le voir dans son costume était tout simplement incroyable”. Matilda Lawler a accepté en disant “le voir à l’écran quand j’étais plus jeune, puis le voir en personne est surréaliste”.

Devin Bright s’est également amusé à travailler avec Allen et à apprendre d’Allen. “Il est juste vraiment drôle et une chose que j’ai appréciée, c’est qu’il se souciait de l’histoire”, a-t-il expliqué. “Si une scène se déroulait, il dirait : ‘Eh bien, pourquoi est-ce que ça se passe ? Qu’est-ce qui marche ici ? Est-ce que ça a du sens ?’ et donc c’était vraiment cool d’apprendre de ça et de s’amuser avec lui.”

Cependant, ce ne sont pas seulement les enfants qui ont adoré travailler avec Allen. Les adultes sur le plateau ont également adoré le voir incarner le rôle du Père Noël. Kal Penn, dont les interviews de personnages pour le rôle du Père Noël lorsque Scott Calvin décide de prendre sa retraite, a déclaré qu’il aimerait travailler à nouveau avec Allen à l’avenir. “Je suis fan de Tim Allen… depuis que je suis enfant. Il est tellement drôle et tellement intelligent, et j’adorais lui parler hors écran. J’aimais tout ce qu’il faisait, juste l’humour qu’il apporte quand les choses ne vont pas.” scénarisé est également incroyable”, a révélé Penn.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Show runner et producteur exécutif, Jack Burditt a déjà travaillé avec Allen sur “Last Man Standing”, mais a déclaré qu’il y avait quelque chose de différent à travailler avec lui quand il jouait au Père Noël.

“La première fois qu’il est entré sur le plateau en tant que Père Noël, c’était juste comme, ‘oh wow, c’est incroyable!’ Toute l’équipe a été époustouflée. Je pense que la plupart des membres de l’équipe étaient également fans du film, donc c’était un vrai voyage. Quand il est le Père Noël, ça ne marche plus avec Tim Allen, vous travaillez avec le Père Noël.

Le consensus parmi les acteurs et l’équipe était que tout le monde s’entendait bien, ce qui n’est pas toujours garanti lorsque l’on travaille sur une nouvelle émission.

“Nous nous sommes tous vraiment bien entendus, et vous ne savez pas si cela va se produire jusqu’à ce que vous montiez sur le plateau, et dès la minute où nous étions tous ensemble, nous rigolions, nous riions”, a expliqué Mitchell. “Les enfants étaient incroyablement professionnels, et par conséquent, nous avons juste pu jouer. Tout le monde a pu jouer. Nous connaissions tous notre truc, puis nous sommes juste entrés et avons joué, et c’était une joie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“The Santa Clauses” sera présenté en première sur Disney + le 16 novembre.