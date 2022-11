Tim Allen s’extasie sur sa fille dans ‘The Santa Clauses’ (exclusif) – Hollywood Life

C’était le destin pour Elizabeth Allen Dick, de Tim Allen fille réelle, pour jouer Scott Calvin/la fille du Père Noël dans la série Disney+ Les Pères Noël. Cependant, Tim a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’avoir sa pièce de 14 ans, Sandra Claus, n’était pas le plan dès le départ. “C’était vraiment un accident. Je voulais qu’elle soit une surprise pour elle et pour sa mère… », a-t-il déclaré.

Tim a souligné que la route d’Elizabeth pour être choisie “n’avait rien à voir avec moi”. Mais ensuite, tout le monde a réalisé à quel point Elizabeth était parfaite pour le rôle.

Il a ajouté: «J’ai littéralement dit que je voulais rester en dehors de cela. Casting a dit: ‘Oh, elle a à peu près le bon âge. Nous aurons une lecture pour une partie parce qu’elle pourrait alors dire “bonjour”. Elle a lu et lisait Sandra Claus ce jour-là, et j’ai dit: “Littéralement, je ne veux pas ça”. Je ne suis même pas sûr de la vouloir là-dedans. Elle l’a lu et même je l’ai entendue lire et y aller. ‘Wow, elle a compris la blague.’ Il y avait une blague vraiment drôle là-dedans entre elle et Mme Claus dans la scène.

Après avoir passé le casting et tous les cerceaux, Elizabeth s’est vu offrir le rôle. “C’est arrivé si naturellement, si organiquement, et elle l’a mérité. Elle était excellente dans ce domaine et a surpris sa mère et moi », a déclaré Tim.

Pour Elizabeth, avoir l’opportunité d’avoir son premier rôle à l’écran aux côtés de son père était un rêve devenu réalité. « Je n’ai pas assez de mots pour l’expliquer. Je ne savais pas à quoi m’attendre, pour être honnête », a déclaré Elizabeth HollywoodLa Vie. «Je veux dire, j’ai toujours été sur les plateaux et dans l’entreprise, mais pas dedans. C’était tout simplement incroyable. C’était tellement amusant. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir une journée de travail pendant les deux mois de tournage. Ça n’a jamais été un travail pour moi. Ce n’était jamais stressant. Je n’ai jamais été nerveux. C’était tellement amusant.

Ce fut une expérience unique pour le Amélioration de l’habitat l’alun aussi. “Je suis sur le plateau, je suis Tim Allen. À la maison, je suis papa », a-t-il déclaré. Avec Les Pères Noël, il devait être les deux. Il a poursuivi: «Il y a des scènes que je dois gérer avec ma fille, Sandra Claus, en tant que Père Noël, qui reflètent tellement les moments que nous avons eus ensemble en tant que père et fille. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Cela n’arrive tout simplement pas. J’ai terminé la scène et nous avons foré cette scène. Tout le monde a dit que c’était émouvant. Ça ne fait pas de mal que je regarde les yeux de mon amour comme ça. C’est ma plus jeune, et elle a dit que c’était une expérience incroyable. Il n’y a aucun moyen de le décrire. C’était incroyable.”

Elizabeth n’était même pas encore en vie quand Le Père Noël 3 est sorti en 2006. Elle a révélé comment elle avait réagi en voyant son père dans son costume de Père Noël pour la première fois sur le plateau :

“J’adore cette histoire. C’était donc le deuxième jour et la première fois que je le voyais, et nous étions assis dans une sorte de salon/espace de la chambre du Père Noël. Et c’était comme un demi-cercle, puis comme un couloir. J’entends l’assistant réalisateur et il est sur son talkie-walkie et il dit, ‘Ok, tout le monde, Tim Allen est entré dans le bâtiment.’ Nous devons nous étendre, aller sur les côtés, et tout le monde est comme collé contre les murs. Ce qui se passe? Et je le vois juste se retourner. Il a le gros costume, il a le maquillage, il a les cheveux, et il descend ce couloir et j’ai eu la chair de poule… C’était tellement cool de voir combien de personnes il a impacté et avec les vieux films et maintenant encore, c’était juste magique. Il m’a souvent dit que ma sœur aînée, qui est beaucoup plus âgée que moi, quand elle l’a vu pour la première fois – elle est née lorsque le premier film est sorti – elle a pleuré quand elle l’a vu pour la première fois. Alors maintenant, je peux me vanter d’elle maintenant que je n’ai pas pleuré.

Les Pères Noël aura une première en deux épisodes le 16 novembre. L’émission diffusera ensuite un nouvel épisode par semaine sur Disney +.