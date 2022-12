Tim Allen se souvient de Kirstie Alley et la félicite d’avoir résisté aux critiques

Tim Allen a fait l’éloge de feu Kirstie Alley après sa mort lundi à l’âge de 71 ans après une brève bataille contre le cancer du côlon.

L’acteur de 69 ans a déclaré à Fox News Digital qu’il était “tellement triste” d’apprendre le décès de sa co-vedette de “For Richer or Poorer” et a réfléchi à la façon dont il voulait qu’on se souvienne d’elle.

“J’aimerais pouvoir souligner à quel point sa pensée était indépendante, à quel point sa pensée était belle et à quel point sa pensée était organique dans son cœur. C’est difficile, et elle n’a jamais mis cela sur une autre personne”, a déclaré Allen.

KIRSTIE ALLEY MORT À 71 ANS

“Bien sûr, elle aimait les gens qui n’étaient pas d’accord avec elle, et elle a dit cela et à quel point il était important d’avoir d’autres personnes – c’est déroutant quand vous entendez le mot” tolérant “et ensuite vous vous faites attaquer.”

Dans un épisode de 2021 de “Tucker Carlson Tonight”, Alley a exprimé son choc face au contrecoup extrême qu’elle a reçu pour son soutien à l’ancien président Donald Trump.

La star s’est souvenue avoir travaillé sur un projet cinq ans auparavant lorsqu’elle avait exprimé pour la première fois son intérêt à voter pour Trump. Suite à son expression publique, certains producteurs ont révélé qu’ils avaient des intentions similaires mais se sont tus de peur de “ne plus jamais travailler” – et Alley a dit qu’elle savait qu’ils avaient raison.

“Les gens disent:” Vous êtes si courageux. Je réponds : “Non, je pense que je suis stupide””, a-t-elle déclaré. “Parce qu’honnêtement, c’est une vraie situation. Et c’est une vraie situation de blackball. Et c’est tellement étrange pour moi parce que les artistes sont pour la plupart des libres-penseurs.”

Alley a dit à Carlson qu’elle ne s’était jamais considérée comme une personne très politique et, se référant à son passage dans la populaire sitcom des années 80 “Cheers”, elle a rappelé à quel point les opinions politiques divergentes étaient toujours les bienvenues.

L’actrice a souligné combien de ses co-stars tout au long de sa carrière commettraient une variété d’actes illégaux ou socialement honteux, comme consommer de la drogue lourde sans faire face aux mêmes répercussions que beaucoup de gens ont aujourd’hui pour soutenir la pensée conservatrice.

“Vous pouvez cuisiner de la méthamphétamine et coucher avec des prostituées, mais tant que, apparemment, vous n’avez pas voté pour Trump”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression d’être un peu dans la” zone crépusculaire “avec tout le concept.”

“Sur Twitter, de nombreuses célébrités m’ont suivi, et maintenant je pense que trois me suivent”, a déclaré Alley à Carlson à l’époque. “Je suis la même personne. Je suis la fille qui a voté pour Obama, deux fois. Et je me dis : ‘Oh, alors tu m’as aimé quand j’ai voté pour Obama, et maintenant tu es comme ça ?’ Et ça m’a obligé à repenser, bizarrement, toutes mes amitiés, toutes mes amitiés.”

Alley a soutenu Trump lors des élections de 2016 et de 2020 et a exprimé ouvertement certaines de ses convictions conservatrices sur les réseaux sociaux.

Allen, qui a parlé du contrecoup qu’il a reçu sur ses valeurs conservatrices, a déclaré à Fox News Digital qu’Alley était “brillante” en exprimant son ouverture à l’égard des points de vue des autres.

“Elle l’a dit, tellement mieux que moi, tout simplement génial”, a-t-il déclaré. “‘Bien sûr, je me soucie de l’environnement. Bien sûr, je me soucie des droits des gens et tout ça.'”

“‘Bien sûr que oui. Et j’aime les opinions des autres.’ Et qu’elle n’arrêtait pas de dire ça”, a-t-il ajouté.

“Et cela pointe vers les gens qui vous attaquent et se disent tolérants. Vous ne pouvez pas faire les deux. Cela devient très déroutant pour quelqu’un qui aime – j’aime les opinions des autres. Je suis entouré de beaucoup d’opinions différentes.”

L’alun de “Home Improvement” a répété qu’il était “difficile” d’être entouré de gens qui “vous attaquent” et “se disent” tolérants “”.

“Cela n’a pas beaucoup de sens”, a ajouté Allen.

“Et je ne sais pas si nous parlons du même mot parce que j’aime les opinions des autres. Et elle était comme ça. Elle était incroyable, comme ça”, a-t-il conclu.

Allen et Alley ont joué ensemble dans la comédie romantique de 1997 “For Richer or Poorer”, dans laquelle ils ont joué un couple riche de Manhattan qui se retrouve dans des problèmes conjugaux et financiers. Ils sont finalement obligés de se cacher et de se faire passer pour des membres de la communauté Amish pour se cacher du fisc.

Après l’annonce du décès d’Alley lundi soir, Allen lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

“Une douce âme est décédée à Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille”, a-t-il écrit sur Twitter.

Angelica Stabile de Fox News Digital a contribué à ce rapport.

