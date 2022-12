Tim Allen revient dans le costume du Père Noël et pourquoi la retraite ne fait pas partie de son vocabulaire

Cela fait 28 ans que Tim Allen a enfilé pour la première fois le costume du Père Noël dans la franchise “Le Père Noël”, et bien que Scott Calvin soit peut-être prêt pour la retraite, l’acteur en est loin.

Allen, 69 ans, a parlé à Fox News Digital de remettre le costume dans la série télévisée Disney + “The Santa Clauses” tout en jouant aux côtés de sa fille, Elizabeth Allen, 13 ans.

“C’était la chose la plus incroyable au monde de voir mon enfant en été, et j’ai eu très peu à voir avec ça”, a déclaré Allen.

L’alun de “Home Improvement” a déclaré que le casting avait tourné la série télévisée pendant l’été, ce qui était “chaud et inconfortable”, mais il était heureux que sa fille joue la fille de son personnage pour le service de streaming.

Allen a déclaré qu’Elizabeth allait à l’origine jouer le rôle d’un elfe de fond dans “The Santa Clauses”, avant d’être choisie pour Sandra Calvin-Claus, la fille de Scott. Il a dit qu’il n’avait joué aucun rôle dans le casting de sa fille dans la série et qu’il préférait rester à l’écart des auditions.

“Elle n’arrêtait pas de le forer”, a déclaré Allen à propos d’Elizabeth lors des lectures du casting. “Je veux dire, littéralement, c’est comme un golfeur qui frappe constamment ce pitching wedge sur le green.”

En ce qui concerne la représentation de Kris Kringle, Allen dit que peu de choses ont changé lorsqu’il s’agit de jouer le personnage joyeux 28 ans plus tard.

“Tu sais, tu contournes ce costume, et je n’ai pas changé. C’est devenu ce truc stupide, et ce n’est pas moi”, a-t-il commencé. “Je suis loin d’être aussi gentil que ce type. C’est incroyable de voir comment je deviens ce type, marche sur le plateau et les gens réagissent, et je l’honore. Je ne fais plus de blagues en regardant ma performance, et Je pense littéralement que je suis meilleur en tant que Père Noël qu’autre chose parce que je pense que pour n’importe quel acteur qui taquine ou met un costume, il est facile de devenir cette chose.”

Lors de la discussion sur les films de vacances emblématiques, Allen a déclaré qu’il pensait que la franchise “The Santa Clause” avait fait du bon travail en honorant Noël comme une fête chrétienne sans “l’annoncer”.

“Nous honorons la tradition chrétienne sans l’annoncer. Ce n’est pas – c’est ce qu’elle est. C’est une fête chrétienne. Donc, nous ne la harcelons pas, mais nous ne l’ignorons pas. J’aime la façon dont nous la gérons, ” il a dit.

Différent des films originaux, Disney + a transformé le dernier hourra de Scott Calvin en une série télévisée. Allen a déclaré que c’était un défi – car il était tellement habitué au format du film – mais qu’il était capable de considérer la série comme un “film de six heures”.

“Pour obtenir ce premier épisode, ayez le quatrième épisode et le sixième épisode dans ma tête”, a déclaré Allen sur la façon dont il a vu la série. “Je vois le début, le milieu et la fin comme s’il s’agissait d’un film de six heures. J’ai dit:” Ce truc est très, très bon “et c’est au début, et nous continuons sur cette voie.”

Il a poursuivi: “C’est un nouveau format pour moi, et ensuite je peux m’y retrouver de manière créative. Ce n’est pas une émission de télévision. Ce n’est pas un film. C’est ce que nous avons été forcés, mis au défi de faire maintenant, c’est un hybride. C’est un long film ou une émission télévisée très produite, très créative.”

Allen a comparé la façon dont “The Santa Clauses” a été filmé à “Game of Thrones” dans lequel chaque épisode a été “magnifiquement tourné”.

Au cours de l’un des épisodes ressemblant à des films, le membre du Temple de la renommée de la NFL, Peyton Manning, a fait une apparition. “C’est un problème à double contrainte”, a commencé Allen.

“Je n’ai pas pu être fan parce que je suis habillé en Père Noël. Donc, peu importe à quel point je souris, je peux travailler avec Peyton Manning pour ressembler au Père Noël, pour faire sourire son visage. Et donc le ventilateur était sous, vous savez, 70 livres de maquillage. C’était incroyablement difficile, et c’était la plus grande scène.

“Je n’ai jamais l’impression de travailler alors je ne sais pas comment ne pas faire ça.” — Tim Allen à la retraite

Dans l’adaptation de la série télévisée des films de vacances emblématiques, le personnage du père Noël d’Allen révèle qu’il est prêt pour la retraite. Allen, d’un autre côté, ne peut pas imaginer à quoi ressemblerait sa vie sans jouer.

“Une fois que j’ai commencé à venir à Disney et à faire ‘Home Improvement’ ou ‘Last Man Standing’ ou à monter sur des plateaux, j’adore chaque seconde”, a-t-il partagé. “Je n’ai jamais l’impression de travailler alors je ne sais pas comment ne pas faire ça.”

Allen a également déclaré qu’il “adorait” toujours faire rire les gens. “Je ne sais pas si mon pote [Jay] Leno l’a jamais dit ainsi. Il m’a demandé une fois, ‘Pourquoi?’ Je vais – ‘J’ai eu une maison au Mexique pendant de très nombreuses années.’ Et il dit : ‘Qu’est-ce que tu fais là-bas ?’ Et j’ai dit : “Eh bien, je ne sais pas”, et il a répondu : “Retraite n’est qu’un autre mot pour mourir”. En attendant de mourir. Et je dis: ‘Tu sais, je n’y avais jamais pensé de cette façon, Jay. Et j’aurais aimé que tu n’aies pas dit ça.'”

“J’ai deux amis qui adorent leur retraite, ils jouent au tennis. Ils se lèvent et prennent un petit déjeuner tranquille avec leur femme. Ils adorent leur retraite. Il me faut presque toutes mes vacances pour enfin avoir deux jours de détente parce que j’aime ce que j’aime. fais.”

L’acteur et comédien est connu depuis des décennies. Allen est apparu dans “Noël avec les Kranks”, plusieurs films “Toy Story”, “Last Man Standing”, “Galaxy Quest”, “For Richer or Poorer” et bien d’autres.