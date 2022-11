Tim Allen partage une mise à jour sur le rétablissement de Jay Leno après lui avoir rendu visite à l’hôpital

Tim Allen a partagé une mise à jour rassurante sur le rétablissement de Jay Leno après que l’ancien animateur de “Tonight Show” ait subi des brûlures au visage, aux mains et à la poitrine dans un incendie d’essence samedi.

L’acteur de 69 ans s’est rendu sur Twitter après avoir rendu visite à son ami de longue date au Grossman Burn Center de Los Angeles jeudi. Le collectionneur de voitures de 72 ans a été blessé après qu’un incendie se soit déclaré alors qu’il travaillait sur l’un de ses véhicules.

“Je suis allé voir mon pote Leno à l’hôpital après son accident de brûlure”, a écrit Allen.

Il a poursuivi : “A pris des friandises et des magazines automobiles. Il a de graves brûlures et agit comme s’il venait de se cogner l’orteil.”

“Le dû (sic) est un super-héros. De grands soins l’amélioreront très bientôt”, a-t-il ajouté.

Allen semblait également de bonne humeur lorsqu’il a parlé avec des paparazzis en quittant l’hôpital. “Jay est bon”, a-t-il déclaré dans un clip vidéo obtenu par Fox News Digital. “C’est merveilleux parce qu’il se sent mieux.”

“Il se sent mieux”, a réitéré la star de “Toy Story” avec un sourire. “Je lui ai apporté des magazines automobiles. Nous avons fait des blagues, c’est ce que nous faisons. Nous avons compati. Nous nous sommes juste connectés en tant qu’amis.”

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait le visage du comédien, Allen a répondu: “Le visage est superbe.”

“Cela n’avait pas l’air si bon au départ”, a-t-il ajouté en riant.

“Il opte pour le look de George Clooney”, a plaisanté l’ancien de “Home Improvement”. « Vous serez surpris.

“Il est beau et il est heureux, et l’hôpital a fait un excellent travail en prenant soin de lui”, a raconté Allen.

Passionné de voitures, Leno anime la série CNBC “Jay Leno’s Garage”, qui suit le natif de New York alors qu’il parcourt le pays à la recherche de voitures classiques. Allen a fait neuf apparitions dans l’émission. Leno a également joué dans la sitcom d’Allen “Last Man Standing”, dans laquelle il a joué un mécanicien automobile.

Leno travaillait sous l’une de ses voitures à vapeur dans son garage Big Dog à Burbank, en Californie, lorsque l’incendie s’est déclaré.

“J’ai eu de graves brûlures à cause d’un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied”, a déclaré Leno à Fox News Digital plus tôt cette semaine.

Jeudi, Leno a subi un traitement hyperbare, dont son médecin Peter Grossman a expliqué qu’il visait à réduire l’enflure, à augmenter le flux sanguin avec une bonne oxygénation et à réduire les bactéries, dans une vidéo obtenue par “Inside Edition”.

Depuis son hospitalisation, Leno a subi une intervention chirurgicale et une autre intervention est prévue plus tard cette semaine. La chirurgie du comique était une “procédure d’excision chirurgicale et de greffe”.

Initialement, Leno a subi des brûlures “profondes au deuxième degré” et peut-être au troisième degré dans le feu d’essence.

Grossman a déclaré à “Inside Edition” que les cicatrices de Leno dues aux brûlures graves “seront visibles dans un avenir prévisible” et espère qu’elles seront minimes ou “peut-être pas du tout”.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Grossman a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait que Leno se rétablirait complètement.

“Ses blessures sont graves, son état est bon”, a-t-il déclaré.

“Il se promène et il fait des blagues. Je peux vous dire qu’il est incroyablement gentil avec notre personnel infirmier”, a ajouté Grossman. “Il a apprécié tout le monde ici, et c’est un patient idéal, et quelqu’un qui comprend la gravité de sa blessure.”

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.