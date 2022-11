Tim Allen parle d’une longue amitié avec la co-vedette de “Toy Story”, Tom Hanks : “J’adore le cœur et l’esprit de cet homme”

Tim Allen a parlé de son amitié de plusieurs décennies avec sa co-vedette de “Toy Story” Tom Hanks lors de son apparition mercredi au Kelly Clarkson Show

Dans l’épisode, Clarkson a interrogé la star de “Last Man Standing”, âgée de 69 ans, sur les spéculations selon lesquelles un autre film “Toy Story” était en préparation après qu’Allen et Hanks aient été aperçus en train de dîner ensemble en septembre.

“Tom et moi sommes devenus des amis très proches depuis” Toy Story “”, a expliqué Allen.

Il a poursuivi : “C’est une personne très différente de moi, et il mange dans mon assiette.”

TIM ALLEN PARTAGE UNE MISE À JOUR SUR LA RÉCUPÉRATION DE JAY LENO APRÈS UNE VISITE À L’HÔPITAL

Allen a rappelé la star de “Forrest Gump” en train de manger des frites dans son assiette alors que les deux étaient en train de filmer le premier “Toy Story”.

“Il va, ‘Oh c’est tellement amusant de travailler avec vous.’ Et je dis: “Ce sont mes frites, c’est pourquoi elles sont dans cette zone””, a déclaré Allen alors que le public riait.

“Lui et moi ne sommes pas d’accord sur tant de choses. J’adore le cœur et l’esprit de cet homme”, a-t-il ajouté.

L’ancien de “Home Improvement” a poursuivi en disant que lui et Hanks se réunissaient pour “les déjeuners les plus particuliers” quelques fois par an.

“Nous allons déjeuner depuis ‘Toy Story 1’, vous savez, deux, deux ou trois fois par an, et nous sommes comme deux femmes plus âgées parce que nous nous asseyons presque trop près l’une de l’autre à un stand, ” il a dit. “C’est juste bizarre.”

“Et tout d’un coup je pars, vous savez, je pense que je pourrais me lever et m’asseoir de ce côté de la table”, a ajouté Allen.

Allen a dit à Clarkson, 40 ans, que la femme de Hanks, Rita Wilson, s’était demandé de quoi parlaient les deux hommes lors de leurs rencontres.

“Et je ne pense pas avoir jamais fait autant confiance à un être humain qu’à Tom pour m’écouter et vice versa”, a expliqué Allen.

Il a poursuivi: “Nous avons des opinions très différentes sur tant de choses, mais il m’a fait accepter la sienne. C’est vraiment une personne merveilleuse et engageante. C’est le premier gars à m’écouter et à ne pas juger.”

Allen a souligné l’importance d’écouter les personnes qui ont des opinions différentes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Comme le dit l’un de mes amis, ‘ne le devrait pas sur les gens'”, a-t-il déclaré. “Ne jetez pas vos opinions, écoutez simplement et soyez capable de vous en éloigner et de dire” Dieu, j’ai entendu ce que quelqu’un a dit. “

Hanks exprime le personnage de la poupée cow-boy Woody et Allen exprime la figurine d’astronaute Buzz Lightyear dans la franchise de films d’animation Pixar.

Les deux ont travaillé ensemble sur quatre films “Toy Story” en commençant par “Toy Story” de 1995 et les suites, “Toy Story 2” (1999), “Toy Story 3” (2010) et “Toy Story 4” (2019).