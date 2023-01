Tim Allen Flashes ‘Home Improvement’s Patricia Richardson: Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Amélioration de l’habitat Star Patricia Richardson71 ans, a remis les pendules à l’heure sur ce qu’il y avait sous sa co-star Tim Allen‘s kilt pendant un clip refait surface de lui la montrant pendant un bêtisier de la sitcom à succès. L’homme de 71 ans a raconté TMZ le 23 janvier que Le Père Noël L’acteur était “bien habillé là-dessous” et qu’elle l’était, “juste choquée qu’il ait soulevé le kilt, pas par un homme en caleçon”. Au cours de l’épisode précédent, le personnage de Tim (qui jouait le mari de Patricia à l’écran) l’a flashée de manière ludique pendant un bêtisier de la série. “Tu as l’air vraiment sexy, tu as les jambes pour ça”, a déclaré son personnage à Tim à l’époque. “C’est long, j’aurais juste aimé qu’il soit plus court.”



Après que sa réponse ait été reçue avec un rire rugissant de la part du public, la femme de 69 ans a ensuite soulevé le kilt pour montrer à sa femme à l’écran ce qu’il y avait en dessous. Les deux acteurs en ont rigolé et la scène s’est arrêtée. Le bêtisier refait surface survient quelques jours seulement après Alerte à Malibu Star Paméla Anderson55 ans, a allégué que le père de deux enfants l’avait « flashée » pendant son séjour sur Amélioration de l’habitat en 1991. La bombe blonde a raconté cette affirmation dans un extrait récemment publié de ses mémoires à venir, Amour, Pamélaobtenu par La variété.

“Le premier jour du tournage, je suis sorti de ma loge et Tim était dans le couloir dans son peignoir. Il a ouvert sa robe et m’a flashé rapidement – ​​complètement nue en dessous », a-t-elle allégué dans son livre. « Il a dit que ce n’était que justice, parce qu’il m’avait vu nu. Maintenant nous sommes quittes. J’ai ri mal à l’aise. Tim avait 37 ans au moment de l’incident présumé, tandis que Pamela avait 23 ans. Après la publication de l’extrait, le point de vente a contacté le Pour les plus riches ou les plus pauvres star pour commenter la question. « Non, ce n’est jamais arrivé. Je ne ferais jamais une telle chose », a-t-il déclaré à La variété le 22 janvier.

Pamela s’est également rendue sur Instagram mardi pour partager un message sur son prochain livre, qui devrait sortir le 31 janvier. “Mes pensées sont un flux constant – Peut-être plus que vous ne devriez le savoir. Juste l’histoire de la vie d’une fille, j’écris mon livre Amour, Paméla était méditatif et libérateur », commençait sa légende. «Je voulais partager mon expérience, les hauts et les bas et être franchement moi, dans mon cœur, ouvert et vulnérable. J’espère que cela passera – Tout mon amour De moi à toi – P. ” Les mémoires très attendues doivent sortir quelques jours avant le premier anniversaire de Hulu’s Pam et Tommy a été libéré.

Tim a joué le personnage de Tim Taylor pendant huit saisons au cours de la série. Sur le projet, Pamela a joué le rôle de Lisa The Tool Girl aux côtés de Tim, Patricia, Taran Noah Smith, et plus. L’émission a été créée en 1991 et n’a eu son dernier épisode qu’en mai 1999. Le rôle de Lisa était l’un des premiers rôles de Pamela, à part son rôle de Casey Jean Parker dans le Alerte à Malibu séries. Le rôle à long terme le plus récent de Tim était dans la série Dernier homme debout qui était sur Fox de 2011 à 2021.

