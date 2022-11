Tim Allen et sa fille Elizabeth Allen-Dick parlent de leur expérience “surréaliste” en travaillant ensemble sur “The Santa Clauses”

Ce fut une expérience “surréaliste” pour Elizabeth Allen-Dick, la fille de 13 ans de l’acteur Tim Allen, de jouer aux côtés de son père dans la nouvelle série Disney+ “The Santa Clauses”.

“Il était là quand j’avais besoin d’aide, mais il m’a aussi laissé comprendre, ce que j’ai vraiment aimé”, a déclaré Allen-Dick à Entertainment Tonight à propos de son travail avec son père.

À l’origine destinée à être un elfe de fond, à la demande d’Allen, Allen-Dick a impressionné l’équipe avec son timing comique.

“Elle a foré une blague d’humeur très difficile, et elle l’a continuée tout du long”, a déclaré Allen à propos de l’audition de sa fille, qui l’a finalement amenée à décrocher un rôle en tant que fille cadette de son personnage, Scott Calvin, Sandra.

TIM ALLEN DEVIENT VIRAL POUR BIDEN JOKE

Lors de leur première journée de tournage conjointe, Allen-Dick se souvient d’Allen : “En marchant… Il porte le gros costume, le maquillage et les cheveux, et c’était juste le moment le plus surréaliste. J’ai eu la chair de poule et je vois comme tout le monde autour de moi , tout le casting et l’équipe sont comme sans voix.”

Même à un jeune âge, Allen-Dick reconnaît l’empreinte culturelle que le rôle de Père Noël de son père a eue dans la culture populaire.

“C’est fou parce que je dois penser que c’est le personnage qu’ils regardaient quand ils étaient comme des enfants, et c’était incroyable à voir”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien que lié, Allen était clair qu’Allen-Dick avait gagné sa place dans la série.

En parlant d’obtenir un rôle plus important, Allen a précisé: “J’ai dit que cela avait très peu à voir [with the fact] qu’elle est liée à moi; elle l’a mérité.”

Allen-Dick a déclaré que son père lui avait également permis de “l’expérimenter comme je le voulais”, en référence au tournage du film.

Par exemple, elle a dit : « Il m’a appris beaucoup de choses, mais l’une d’entre elles m’a marqué, c’est [about] entrer dans le personnage et y ajouter votre petite touche. En tant que personnage, habituez-vous au personnage, faites-vous des amis avec lui, puis ajoutez-y certaines de vos qualités et voyez comment vous pouvez vous l’approprier.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“The Santa Clauses” sera présenté le 16 novembre.