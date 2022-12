Tim Allen aborde l’état actuel de la comédie: “Nous sommes tous dans le même bateau ici”

Tim Allen est franc sur la façon dont la comédie a changé depuis qu’il a commencé sa carrière dans les années 70.

La star de “Santa Clause” a récemment parlé avec Fox News Digital de la raison initiale pour laquelle il voulait se lancer dans l’industrie de la comédie – et de la façon dont il aborde ses émissions aujourd’hui.

“Je me suis lancé dans ce métier à cause de mon attirance pour Lenny Bruce à l’université et, à la fin de l’université, j’ai vu Richard Pryor en concert et George Carlin”, a déclaré Allen. “Vous n’avez jamais pensé à ce qu’ils faisaient comme des gens exaspérants pour les faire rire.”

L’acteur a expliqué que des comédiens tels que Pryor, Carlin et Bruce ne pourraient probablement pas raconter leurs blagues en 2022.

“De nos jours, vous savez, je ne pense pas qu’ils seraient autorisés à dire cela. Donc, c’est la chose la plus triste au monde pour moi. Que tout va bien tant que je ne suis pas offensé”, a-t-il déclaré.

TIM ALLEN, SA FILLE ELIZABETH ALLEN-DICK PARLENT D’UNE EXPÉRIENCE « SURRÉELLE » EN TRAVAILLANT ENSEMBLE SUR « LES PÈRES NOËL »

TIM ALLEN DEVIENT VIRAL POUR BIDEN JOKE

Allen a noté qu’au lieu que les gens « n’écoutent pas ou ne s’éloignent pas », ils ont tendance à se tourner vers les médias sociaux et à « déchirer quelqu’un » parce qu’ils sont « tolérants ».

“Parfois, je trouve ça tellement drôle”, a déclaré Allen à propos de la “tolérance” observée dans la comédie aujourd’hui. “Je suis une personne très tolérante, sauf pour les gens qui ne sont pas d’accord avec moi.”

La star de “Toy Story” a partagé que la comédie parle de l’idée “d’exagérer pour clarifier”.

“C’est ce que je fais – c’est que je mens pour dire la vérité”, a-t-il expliqué à propos de ses blagues. “C’est ça la comédie. Tu te surmènes pour que les gens se disent : ‘M–t, c’est bizarre.'”

Il a également noté que le contrecoup auquel certains comédiens ont récemment été confrontés pourrait n’être qu’une “phase”.

“Je crois que c’est une phase parce que ma tournée a été la même. J’espère que personne ne deviendra assez fou pour me blesser ou crier en hurlant lors de mes grands concerts”, a-t-il déclaré. Allen a noté qu’il est toujours sur la route, en tournée, en faisant des spectacles d’humour, et qu’il n’a jamais eu l’intention de « blesser » l’un de ses fans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“La comédie ne consiste pas à blesser les gens, c’est à rassembler – rassemblez tout le monde pour rire de cette chose”, a-t-il dit, ajoutant: “Si vous en êtes blessé, c’est malheureux. Ce n’est jamais mon intention.”

Allen dit qu’il est également franc avec son public et partage ses “intentions” avec eux avant de se produire.

“Nous sommes tous dans le même bateau ici, les amis. Je n’essaie pas de couler le bateau ou de secouer le bateau. En fait, j’aime bien faire basculer le bateau. Je ne veux pas couler le bateau”, a-t-il déclaré.

Allen a commencé sa carrière de comédien dans les années 1970. Il a joué dans plusieurs comédies spéciales, dont “Comedy’s Dirtiest Dozen” en 1988 et “Tim Allen : Men are Pigs” en 1990.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a fait ses débuts dans la franchise “The Santa Clause” en tant que Scott Calvin en 1994 et devrait apparaître dans la série télévisée Disney + “The Santa Clauses” aux côtés de sa fille, Elizabeth Allen-Dick, 13 ans.

En ce qui concerne la représentation de Kris Kringle, Allen dit que peu de choses ont changé lorsqu’il s’agit de jouer le personnage joyeux 28 ans plus tard.

“Tu sais, tu contournes ce costume, et je n’ai pas changé. C’est devenu ce truc stupide, et ce n’est pas moi”, a-t-il dit. “Je suis loin d’être aussi gentil que ce type. C’est incroyable de voir comment je deviens ce type, marche sur le plateau et les gens réagissent, et je l’honore. Je ne fais plus de blagues en regardant ma performance, et Je pense littéralement que je suis meilleur en tant que Père Noël qu’autre chose parce que je pense que pour n’importe quel acteur qui taquine ou met un costume, il est facile de devenir cette chose.”