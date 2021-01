Tim Allen a largué une bombe F devant des enfants sur l’ensemble du père Noël 2

Un groupe d’enfants a eu la surprise de sa vie quand ils ont entendu le Père Noël larguer la bombe F.

Pendant le jeudi. Épisode du 7 janvier de Le spectacle de Kelly Clarkson, Tim Allen qui a joué Jolly St.Nick dans le Le Père Noël films ont partagé un moment où il maudissait devant 12 enfants lors du tournage de la suite du film de vacances classique.

« Je ne suis pas vraiment un grand fan des enfants », Amélioration de l’habitat dit la star sans détour. « Je les ai. J’aime les miens, en quelque sorte. Je n’aime pas les enfants des autres. Et quand on faisait le Père Noël, c’était comme des chats, ils ne me laissaient pas tranquille. Je veux dire, je suis habillé comme le Père Noël Claus, nous avions un plateau du Pôle Nord. Nous avons utilisé de vrais enfants, et, dans une scène dans un sous-marin, nous cherchons – nous attendons le Pôle Nord, puis la Force aérienne survole le Pôle Nord. «

Cependant, après 15 prises des mêmes scènes, la patience de Tim commençait à s’user à cause de tous les cris et combats en cours.

«J’ai dit: ‘Tout le monde doit se taire.’ Et ces deux enfants se battaient dans le dos », a-t-il expliqué. « Il était tard dans l’après-midi et je suis resté trop longtemps dans ce genre de choses, je suis très en colère, en sueur, et la caméra devait juste venir me chercher. »