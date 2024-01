Tilt Shift transforme le monde en un adorable modèle miniature

La photographie s’efforce souvent de capturer le monde qui nous entoure avec beaucoup de détails ou avec un air de grandeur. Mais il existe une technique unique qui produit un effet très différent. Connu comme basculementce type de photographie créative simule une faible profondeur de champ, que ce soit à l’aide d’un objectif spécialisé ou d’un post-traitement, pour créer l’illusion que tout se passe à l’intérieur d’un diorama.

L’un des exemples les plus charmants de basculement est un vidéo illustrant les activités agricoles, comme le labour et le transport, comme si elles étaient filmées avec un objectif macro. L’effet est renforcé par une poignée d’éléments, comme la perspective surélevée du vidéaste, qui donne aux objets un aspect assez petit à l’intérieur du cadre. De plus, en abaissant la fréquence d’images définie, les véhicules et les personnes semblent accélérés, et les couleurs naturellement vives et saturées du sujet confèrent à la scène une qualité semblable à celle d’un jouet.

Avec les bonnes configurations, cette technique peut également être appliquée avec succès à d’autres sujets, comme un paysage urbain granuleux. Bien que le véritable objectif de ces objectifs à bascule et à décalage spécialisés soit d’éviter la distorsion de la perspective lors de la photographie de grands bâtiments, ces outils, ainsi que les styles de montage qu’ils ont inspirés, ont inspiré les photographes et les vidéastes à laisser libre cours à leur imagination et à donner au monde l’apparence d’un adorable arrêt. -film animé.

Les techniques vidéo d’inclinaison et de décalage donnent l’impression que les scènes grandeur nature proviennent d’un adorable film en stop-motion.

h/t : [Reddit]

