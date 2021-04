Le président-directeur général de Landry, Tilman Fertitta, a déclaré mardi à CNBC que la plupart des marques de sa chaîne de restaurants accepteraient bientôt le bitcoin comme moyen de paiement.

Dans une interview sur « Power Lunch », l’homme d’affaires milliardaire a décrit cette décision comme une étape « inévitable » dans l’intégration des crypto-monnaies.

«Nous l’aurons, probablement, dans toutes nos marques de restaurants – soit 80% à 90% – dans les 90 prochains jours, où vous n’aurez plus à utiliser une Mastercard, une Visa ou une American Express. Vous pouvez utiliser le bitcoin ou d’autres monnaies numériques », a déclaré Fertitta.

Sélectionnez des emplacements de Mastro’s – l’un des Landry concepts haut de gamme, avec plus d’une douzaine de restaurants à travers les États-Unis – commencent à prendre du bitcoin cette semaine, a déclaré Fertitta. Les autres marques de la société comprennent Morton’s The Steakhouse et Bubba Gump Shrimp Co.

Fertitta a noté que ce n’était pas une nouvelle étape pour lui, soulignant son concessionnaire de voitures de luxe à Houston qui a accepté la pièce numérique depuis 2018. « Les Houston Rockets la prennent » également, a déclaré Fertitta, propriétaire de l’équipe NBA.

« C’est incroyable à quel point la transaction est simple, et elle est là pour rester. C’est là qu’elle se trouve, et il est inévitable que cela se produise », a ajouté Fertitta.

Les commentaires de Fertitta mardi interviennent environ trois semaines après que la société éponyme du promoteur immobilier milliardaire Rick Caruso a dévoilé son intention d’accepter le bitcoin comme paiement de loyer dans ses propriétés résidentielles et commerciales. Tesla a permis aux clients d’acheter ses véhicules électriques en utilisant Bitcoin plus tôt cette année.

Malgré ces changements, il y a des implications fiscales associées à l’utilisation de bitcoin pour faire des achats, car l’Internal Revenue Service le classe comme une propriété et dépenser du bitcoin est essentiellement considéré comme le même que le vendre.

En conséquence, une personne qui paie un article ou un service en bitcoin pourrait devoir des impôts sur les plus-values ​​au moment du transfert de propriété – si le bitcoin vaut plus à ce moment-là qu’au moment de son acquisition.

L’adoption institutionnelle du bitcoin a augmenté ces derniers mois. Certaines entreprises ont acheté des bitcoins en tant qu’investissement, et Goldman Sachs et Morgan Stanley prennent des mesures pour offrir aux clients de la gestion de patrimoine une exposition à la plus grande crypto-monnaie du monde en termes de valeur marchande.

Dans le même temps, les crypto-sceptiques ont soulevé des questions sur la durabilité du rallye de Bitcoin. Son prix était inférieur à 11 000 $ par jeton aussi récemment qu’en octobre. Mardi, le bitcoin s’est échangé un peu en dessous de 55000 $.

Le Bitcoin a jusqu’à présent conservé sa volatilité caractéristique, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes se demandent s’il s’agit d’un moyen de transaction efficace. « Quelque chose qui bouge de 5% par jour, 20% en un mois – à la hausse ou à la baisse – ne peut pas être une devise. C’est autre chose », a déclaré vendredi à CNBC Nassim Nicholas Taleb, l’auteur du livre à succès « Black Swan ».

Certains crypto-taureaux disent que le bitcoin s’apparente à l’or numérique qui peut être utilisé pour se protéger contre l’inflation, et non à une monnaie utilisée pour les transactions quotidiennes. Taleb a dit qu’il n’achète pas cela non plus.

« C’est un système cryptographique magnifiquement mis en place. Il est bien fait, mais il n’y a absolument aucune raison pour qu’il soit lié à quoi que ce soit d’économique », a-t-il déclaré.