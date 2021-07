Tilman Fertitta affirme que les dépenses de consommation seront fortes même après la disparition de la relance

Le président-directeur général de Landry, Tilman Fertitta, a déclaré mardi à CNBC qu’il s’attend à ce que les dépenses de consommation restent fortes tout au long de 2021, même si le coup de pouce initial fourni par la relance de Covid plus tôt cette année s’estompe.

Dans une interview sur « Power Lunch », le restaurateur milliardaire et exploitant de casino a déclaré que les remboursements d’impôts envoyés aux Américains et les paiements commençant pour les crédits d’impôt anticipés pour enfants nouvellement créés offriraient des vents favorables.

« Vous allez continuer à voir de l’argent s’accumuler dans l’économie, probablement, le reste de l’année », a déclaré Fertitta, dont l’empire hôtelier tentaculaire lui offre de solides informations sur la façon dont les Américains dépensent leur argent.

« Ensuite, je pense que ce qui va se passer, c’est que nous allons perdre une partie de ce consommateur, mais nous allons commencer à récupérer le consommateur d’affaires et les conférences, et les grandes salles de fête à New York et LA et tous vos gros villes », a ajouté Fertitta, notant qu’il pense toujours que l’économie américaine est « vraiment dirigée » vers une autre année folle « pendant un certain temps ».

Alors que l’économie américaine se remet des fermetures induites par une pandémie et que de plus en plus d’Américains se font vacciner, les consommateurs rebondissent de manière considérable.

À la mi-juin, le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré à CNBC que les dépenses de consommation étaient 20 % plus élevées cette année qu’elles ne l’étaient par rapport à 2019. Moynihan a noté que l’argent de relance était un facteur dans les chiffres des dépenses, qui sont basés sur la transaction. volumes sur les cartes de débit et de crédit de ses clients, ainsi que sur le réseau de paiement Zelle.

À l’heure actuelle, Fertitta a déclaré que les restaurants les plus chers du groupe Landry’s basé à Houston connaissent une force prononcée.

« Ce qui est drôle avec le consommateur, c’est qu’il aime le haut de gamme. Ce sont les steakhouses haut de gamme, les maisons de fruits de mer haut de gamme », a déclaré Fertitta. « Ce n’est pas votre [Rainforest Cafes] et vos Bubba Gumps. c’est votre Mastro et … votre Morton. » Ces quatre marques de restaurants sont sous l’égide de Landry.

Fertitta a déclaré que la hausse des prix du pétrole est une chose à surveiller car elle peut avoir un impact sur la façon dont les Américains dépensent leur argent. Mardi, les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont atteint un niveau jamais vu depuis novembre 2014, s’échangeant à un peu moins de 77 $ le baril, avant de devenir négatif au cours de la session.

La moyenne nationale actuelle des prix du gaz est de 3,134 $ le gallon, alors que la demande augmente après les réductions de l’ère pandémique, selon AAA. À la même époque l’année dernière, la moyenne nationale était de 2,180 $ le gallon.

« Ensuite, le consommateur commence à se demander : « Si je paie 5 $ pour l’essence, peut-être que je ne peux pas acheter dans un restaurant ou peut-être que je ne peux pas tout à fait me rendre dans un casino », alors cela peut avoir un impact énorme sur nous. « , a déclaré Fertitta. « Mais ensuite, les vols commencent à augmenter, peut-être que les gens commencent à conduire vers des endroits plus proches. Et donc je l’ai vu lorsque le gaz monte que cela nous aide, et je l’ai vu là où cela nous fait mal. »

Il est trop tôt pour dire ce qui se passera cette fois-ci, a-t-il déclaré, « mais vous ne pouvez pas avoir l’inflation et tout en même temps ».