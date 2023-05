Tillman de LAFC change d’affiliation de l’Allemagne aux États-Unis

Le milieu de terrain du LAFC Timmy Tillman a été approuvé par la FIFA pour changer son affiliation à l’équipe nationale des États-Unis depuis l’Allemagne, à la suite d’une décision prise par son jeune frère Malik un an plus tôt.

Timmy Tillman, 24 ans, est né à Nuremberg, en Allemagne, d’un père dans l’armée américaine et d’une mère allemande. Il a joué pour l’Allemagne lors des qualifications pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans 2018 et a rejoint le LAFC cette année après quatre saisons avec Greuther Furth en 2.Bundesliga. Il a inscrit deux buts en 10 matches de MLS.

« Enfant, mon frère et moi rêvions de jouer ensemble pour une équipe nationale et maintenant nous sommes un peu plus près », a déclaré Tillman dans un communiqué publié mardi par la Fédération américaine de football.

Malik Tillman, qui aura 21 ans dimanche, a joué pour l’équipe américaine U15 en 2016 et pour l’Allemagne à plusieurs niveaux de jeunes. Il a fait ses débuts seniors aux États-Unis le 1er juin dernier et a disputé trois matchs internationaux, tous hors concours. Il ne figurait pas sur l’alignement de la Coupe du monde de l’an dernier. Malik Tillman a passé cette saison en prêt aux Rangers du Bayern Munich.

Folarin Balogun, un attaquant de 21 ans, a choisi de jouer pour les États-Unis plutôt que pour l’Angleterre la semaine dernière. Balogun compte 20 buts en Ligue 1 cette saison pour Reims alors qu’il est prêté par Arsenal.

Les États-Unis joueront ensuite le 15 juin contre le Mexique à Las Vegas en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Les Tillman pourraient devenir le neuvième groupe de frères à apparaître pour les États-Unis, rejoignant Brenden et Paxten Aaronson, John et Pedro DeBrito, Otto et Rolf Decker, Angelo et Paul DiBernardo, Charlie et Henry McCully, George et Louie Nanchoff, Steve et Ken Snow. , et Archie et Tom Stark.