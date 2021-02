 » Til Kingdom Come ‘Review: Un lien religieux inhabituel

«Til Kingdom Come», le nouveau documentaire de Maya Zinshtein, sonde les enchevêtrements de la politique et de la prophétie qui lient deux compagnons étranges: les chrétiens évangéliques américains et les juifs israéliens.

Le film suit Yael Eckstein, le président de l’International Fellowship of Chrétiens et Juifs, et les pasteurs du Kentucky William Bingham III et son fils Boyd Bingham IV. Les dons importants que l’église des Bingham fait à l’organisation d’Eckstein – qui sont annoncés à travers des vidéos sentimentales d’israéliens plus âgés recevant des colis de soins – dément une curieuse logique: de nombreux évangéliques croient que le retour des Juifs en Israël présage Armageddon, conduisant les chrétiens à l’enlèvement et Juifs en enfer.