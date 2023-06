Tiku Weds Sheru: Kangana Ranaut s’attaque à ceux qui traînent à la traîne Nawazuddin, Avneet écart d’âge, il a une connexion Irrfan Khan

Kangana Ranaut a toujours été un fervent partisan de dire ce qu’elle pense. Le plus souvent, cela l’a amenée dans plusieurs controverses. Mais à chaque fois, la patronne ressort comme une « Queen » avec un retour encore plus fougueux. Kangana nous a fortement impressionnés par ses rôles originaux, dans des films comme Fashion, Tanu Weds Manu, Manikarnika et Dhaakad. Maintenant, l’actrice a fait son incursion en tant que productrice avec le film Tiku Weds Sheru, avec Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur dans les rôles principaux. Mais une fois de plus, le film est passé sous le radar des opposants à l’écart d’âge de 20 ans entre Nawazuddin et Avneet. Le film est sorti aujourd’hui sur Amazon Prime Video.

La controverse sur l’écart d’âge de 20 ans entre Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur

Tiku Weds Sheru, sorti aujourd’hui sur la plateforme OTT, Amazon Prime Video, a jusqu’à présent reçu des critiques mitigées. L’écart d’âge entre Nawazuddin et Avneet est devenu un sujet de discussion parmi les téléspectateurs. Maintenant, Kangana Ranaut a enfin rompu son silence sur le sujet. Avec le sarcasme comme arme, l’actrice s’est inspirée de ses histoires Instagram et a publié un « Fun Fact » concernant Tiku Weds Sheru.

Kangana Ranaut parle de la connexion d’Irrfan Khan avec Tiku Weds Sheru

Prenant une fouille pas si évidente des critiques, selon ses propres termes, « mafias du cinéma », Kangana a révélé que le premier choix du casting principal de Tiku Weds Sheru était le regretté acteur Irrfan Khan. Non seulement cela, elle avait aussi un écart d’âge de 20 ans avec Irrfan. Partageant une photo avec Irrfan, Kangana a écrit: « Faits amusants Le premier choix pour TWS Irrfan Khan et Kangana Ranaut – Écart d’âge de plus de 20 ans. Enfin, qui a fait le film » Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur – Écart d’âge de plus de 20 ans. »

Les utilisateurs de Reddit commentent la scène controversée des baisers de Tiku Weds Sheru

Tiku Weds Sheru a suscité les froncements de sourcils des masses après qu’une scène de baiser entre Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur ait fait surface sur Internet, dans la bande-annonce. Les utilisateurs de Reddit ont soulevé des objections concernant la scène intime entre Nawazuddin, qui avait 49 ans, et Avneet qui avait 21 ans. Alors qu’un utilisateur a fait remarquer qu’ils étaient « dégoûtés » après l’avoir regardé, un autre a convenu : « C’est choquant de voir comment ça vient de Kangana. »

Complot Tiku Weds Sheru

Réalisé par Sai Kabir, Tiku Weds Sheru tourne autour de deux individus d’une petite ville qui rêvent de réussir à Bollywood. Mais, lorsque le duo décide de se marier pour des arrière-pensées, cela déclenche une comédie d’erreurs.