Étoile TikTok Tony Lopez a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec un mineur et d’avoir sollicité des photos de nu d’une autre adolescente dans le cadre d’un procès civil.

L’influenceur de 21 ans, qui fait partie de la Hype House, un collectif de stars de TikTok basé à Los Angeles, nie les accusations et n’a pas été arrêté ni inculpé d’un crime. Le procès, qui allègue des agressions sexuelles et d’autres infractions, a été déposé dans la ville le jeudi 8 janvier.

Dans une déclaration à E! News, Lopez a déclaré: « Ces allégations ne sont pas du tout vraies. Je n’ai jamais envoyé de nus à ces femmes et je ne leur ai pas demandé de m’envoyer des photos non plus. Et je n’aurais certainement pas des relations sexuelles avec quelqu’un qui m’a dit qu’elles étaient mineures. «

Il a ajouté: « Tout cela me semble être une prise d’argent. Je vais le combattre jusqu’au bout. Je ne leur permettrai pas de continuer à calomnier mon nom et à attaquer mon personnage. »