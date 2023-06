TikToker suscite l’indignation avec une cascade de flashmob dans une attraction touristique britannique

C’est le moment où un TikToker a déclenché l’indignation avec une cascade flashmob dans une attraction touristique britannique.

Cian Ducrot, qui a eu deux singles dans le Top 20, a interprété son nouveau single « Heaven » à la National Gallery de Londres.

Cian Ducrot a interprété son nouveau single « Heaven » à la National Gallery de Londres Crédit : TikTok/@CianDucrot

Un agent de sécurité a tenté d’arrêter l’enregistrement Crédit : TikTok/@CianDucrot

Des images ont été partagées sur TikTok mettant en vedette la star irlandaise avec la légende : « J’essaie juste de répandre de la joie et de la musique avec l’art ».

Ducrot a écrit: « J’ai emmené une chorale et des danseurs à la National Art Gallery jusqu’à ce que je sois expulsé … »

La vidéo montre le jeune homme de 25 ans qui commence soudainement à chanter dans le musée d’art bondé.

Des danseurs d’accompagnement et une chorale se joignent à l’auteur-compositeur-interprète alors que les visiteurs de la galerie pouvaient être vus en train de regarder déconcertés.

Un agent de sécurité tente alors d’arrêter l’enregistrement et dit « toutes les unités au rez-de-chaussée s’il vous plaît ».

Les fans ont rapidement réagi à la vidéo, qui compte plus de 2,7 millions de vues et plus de 230 000 likes.

Certains ont fait l’éloge de la cascade, l’un d’eux disant : « Fair-play ! La sécurité devrait encourager la positivité et le talent comme ça ! »

Un autre a plaisanté: « J’attendais le tournant de l’intrigue où tous les gardes de sécurité commenceraient à danser et à chanter avec vous tous. »

D’autres n’étaient pas aussi impressionnés, l’un d’entre eux ayant commenté : « N’est-ce pas un endroit pour apprécier l’art ?? »

Un utilisateur a également déclaré: « L’homme essaie juste de faire son travail. »

Un troisième a fait remarquer: « L’auto-indulgence de ce genre de chose. Les gens veulent juste voir de l’art. »

Une dernière personne a dit: « Moi, moi, moi – tout tourne autour de moi dans cet espace public. »

Cela vient après que Ducrot a annoncé que son premier album « Victory » sortira le 21 juillet.

Il a dit que l’album est inspiré par la lutte de sa mère pour s’éloigner de son père violent.

Le Sun a contacté la National Gallery et les représentants de Cian Ducrot pour commentaires.