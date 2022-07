TikToker se promène en demandant des poignées de main. Voici comment les femmes contre les hommes réagissent

Une tendance TikTok plutôt simple a souligné à quel point les femmes sont toujours sur leurs gardes dans les espaces publics. La vidéo partagée sur Twitter montre un homme s’approchant de personnes au hasard dans le but de leur serrer la main. Lorsque le TikToker s’est approché des hommes avec la main tendue, il a été accueilli par une poignée de main bénigne et des sourires. Mais lorsque le même TikToker s’est approché de femmes au hasard avec la main tendue, elles l’ont soit esquivé, soit complètement ignoré. Certaines femmes ont également essayé de donner un sens à la situation alors que l’homme se dirigeait vers elles.

Cette distinction claire entre la façon dont les hommes et les femmes réagissent aux hommes au hasard qui les approchent a mis en évidence comment des années d’expériences traumatisantes vécues par les femmes ont influencé leur comportement.

Les gens partagent leurs réactions à la vidéo TikTok qui a maintenant été visionnée par plus de 15 millions d’utilisateurs sur Twitter. Un utilisateur a commenté: “Le privilège de ceux qui n’ont jamais été harcelés simplement en marchant dans la rue.”

Un autre utilisateur a souligné : « Vous vous attendez à ce que je vous serre la main pendant une pandémie ? D’accord. Les femmes sont intrinsèquement plus prudentes avec des hommes aléatoires ** qui tendent la main tout en tenant un appareil photo.

Un utilisateur a partagé pourquoi les femmes de la vidéo auraient pu se retenir de serrer la main de l’homme et a commenté: “Les hommes n’ont jamais eu un homme étrange qui leur tenait fermement la main tout en les entraînant dans la conversation, refusant de lâcher prise, et ça se voit.”

“Chaque homme dans ce fil qui ne voit pas pourquoi c’est un problème tout en ignorant chaque femme dans ce fil expliquant pourquoi : vous faites partie du problème et le prouvez activement”, a écrit un autre utilisateur.

Une femme a partagé son expérience de harcèlement pendant son adolescence et a commenté : “Quand j’avais environ 19 ans, un client masculin plus âgé est allé me ​​serrer la main dans mes Borders, puis ne l’a pas relâchée et m’a tenue en otage tout en flirtant. avec moi, y compris en prenant mon bras nu avec sa main libre, et quand je vous dis que je n’ai plus jamais permis à un homme étranger de me serrer la main.

Un autre utilisateur a commenté : « Les hommes n’ont pas à craindre que la poignée de main aboutisse à autre chose qu’une poignée de main. Les femmes n’ont pas ce luxe.

Que pensez-vous de cette vidéo ?

