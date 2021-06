Tiktoker révèle une astuce simple pour nettoyer la salle de bain pour vous faciliter la vie

Si vous êtes quelqu’un qui aime simplement surfer sur Internet à la recherche d’astuces et d’idées pour effectuer facilement les tâches ménagères quotidiennes, vous voudrez peut-être essayer cette astuce pour nettoyer la salle de bain. Partagé par la «reine du nettoyage» de TikTok, Vanesa Amraro, le hack révèle un moyen simple mais efficace de garder votre douche propre sans trop d’effort quotidien. Partageant le hack dans la vidéo TikTok, Vanessa l’a qualifié de hack préféré et a déclaré que si ses abonnés devaient choisir un seul de ses conseils, ce devait être celui-ci.

Tel que rapporté par le Miroir, tout ce dont vous avez besoin pour ce hack est du liquide, du vinaigre blanc et le bon type de pinceau. La brosse suggérée par Vanesa est livrée avec un distributeur de savon installé. Vous devez remplir le distributeur de savon de la brosse avec du savon mélangé à du vinaigre blanc et le garder dans la zone de douche. Maintenant, une fois par semaine, lorsque vous mettez le masque capillaire ou le revitalisant et que vous le gardez pour le repos, prenez la brosse et frottez légèrement votre zone de douche avant de la nettoyer avec de l’eau. Cela vous libérera du temps consacré au nettoyage fréquent de votre zone de douche.

Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la vidéo a reçu des réponses positives de la part des utilisateurs qui ont commenté l’efficacité de ce simple piratage.

Vanesa continue souvent de partager des idées de nettoyage simples avec ses abonnés sur TikTok. Dans l’une de ses vidéos, le TikToker a montré un moyen facile de nettoyer les robinets qui ont des taches tenaces. La vidéo commence avec Vanesa remplissant à moitié un sac Ziploc de vinaigre blanc. Ensuite, elle plonge le robinet dans du vinaigre et y attache le sac à l’aide d’un élastique, en le laissant pendant un certain temps. Les résultats montrent un robinet propre à la fin de la vidéo. Un trempage de seulement 10 à 20 minutes détachera la saleté accumulée et les taches sur le robinet.

Dans un autre conseil, Vanesa a suggéré d’utiliser du savon pour lave-vaisselle pour nettoyer les taches sur les murs de la cuisine.

